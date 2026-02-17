Come finisce Colpa dei sensi e cosa sappiamo sull’eventuale seconda stagione della serie

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, andrà in onda il finale di stagione di Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik nei panni di Davide e Laura. La trama dell'ultima puntata, in programma in prima serata su Canale5, stando alle anticipazioni, vede i due protagonisti per la prima volta l'uno contro l'altro. Dopo lo scontro tra Davide ed Enrico, Laura guarderà il Colonnello con occhi diversi. Mentre si avvicina la messa in onda del gran finale, i telespettatori si interrogano sul ritorno della serie in Tv, se ci sarà, quindi, una seconda stagione.

Come finisce Colpa dei sensi: il finale della serie

Nella puntata finale di Colpa dei sensi, Davide e Laura sembreranno mettersi l'uno contro l'altra. La donna inizierà a nutrire sospetti nei confronti del Colonnello e penserà che sia lui il responsabile di quanto accaduto. Si scontrerà con l'amore che prova per lui, e i dubbi nati nella sua testa. Si rifugerà da Lidia, alla quale confesserà che il figlio che aspetta è di Davide, e non di Enrico. Viola, però, aiuterà Laura a eludere la sorveglianza della polizia per raggiungere Davide il quale, nel frattempo, avrà scoperto la figura che si nasconde dietro la macchinazione orchestrata contro di loro. La verità salirà a galla, ma avrà un prezzo per tutti.

Colpa dei sensi 2 si farà? Cosa emerge

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali né da parte di Mediaset né dalla casa di produzione in merito a una eventuale seconda stagione della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Stando alle anticipazioni e a quanto riporta daninseries.it, la puntata finale dovrebbe chiudere tutti i nodi narrativi, e sciogliere i dubbi lasciati in sospeso nella pentultima puntata. Essendo stata presentata come miniserie evento in tre prime serate, si deduce che una seconda stagione non ci sarà. I risultati interessanti in termini di ascolti potrebbero far pensare a un futuro della serie, ma non circola alcuna informazione ben precisa o notizia certa riguardo questa possibilità.