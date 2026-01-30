Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata 6 febbraio: Laura ha un malore, Davide indaga sulla morte della madre

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide indaga sull’amante di sua madre. Laura ha un malore che insospettisce il marito Enrico.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella trama del nuovo episodio della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide scopre che la madre aveva un amante. Indaga sull'identità dell'uomo. Laura, intanto, ha un malore che insospettisce il marito Enrico. L'uomo la costringe a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari per scoprire la causa del suo malessere. Tutte le anticipazioni della prossima puntata di Colpa dei sensi in onda venerdì 6 febbraio, in prima serata su Canale5.

Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata del 6 febbraio

Gabriel Garko nel ruolo di Davide
Gabriel Garko nel ruolo di Davide

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nel secondo episodio, l'anello recapitato a Lidia spiazza il figlio Enrico. L'uomo, senza pensarci due volte, si reca al casale. Intende affrontare Davide. Tra i due amici scoppia la tensione, ma Loris interviene e prova a placare gli animi. Proseguono le indagini del colonnello per scoprire chi abbia ucciso sua madre. Davide riesce a ottenere un primo importante risultato.

Laura nasconde un segreto, Enrico è determinato a scoprire la verità

Colpa dei sensi, Laura ed Enrico
Colpa dei sensi, Laura ed Enrico

Davide D'Amico scopre chi era l'amante della madre. Chiede a Laura di accompagnarlo a Fermo per fare delle verifiche e avere la conferma delle sue ipotesi. Tuttavia, i due si accorgono che qualcuno li sta seguendo. Laura, poco dopo, ha un malore e desta grande preoccupazione. La sua migliore amica, Viola, si prende cura di lei e l'accompagna a fare un consulto medico per comprendere la causa che l'ha portata a sentirsi male. Enrico, dopo avere appreso del malore, si insospettisce e impone alla moglie di fare tutti gli accertamenti necessari. Laura nasconde un segreto.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Manuel Parlato: "Il reintegro a Sportitalia con Criscitiello? Me l'hanno chiesto loro e ho rifiutato. È Davide contro Golia"
Rifiutata una transazione da 40mila euro
L'Ordine dei Giornalisti ancora in silenzio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views