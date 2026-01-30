Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata 6 febbraio: Laura ha un malore, Davide indaga sulla morte della madre

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide indaga sull’amante di sua madre. Laura ha un malore che insospettisce il marito Enrico.

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nella trama del nuovo episodio della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Davide scopre che la madre aveva un amante. Indaga sull'identità dell'uomo. Laura, intanto, ha un malore che insospettisce il marito Enrico. L'uomo la costringe a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari per scoprire la causa del suo malessere. Tutte le anticipazioni della prossima puntata di Colpa dei sensi in onda venerdì 6 febbraio, in prima serata su Canale5.

Colpa dei sensi, anticipazioni seconda puntata del 6 febbraio

Gabriel Garko nel ruolo di Davide

Le anticipazioni della seconda puntata di Colpa dei sensi, in onda venerdì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. Nel secondo episodio, l'anello recapitato a Lidia spiazza il figlio Enrico. L'uomo, senza pensarci due volte, si reca al casale. Intende affrontare Davide. Tra i due amici scoppia la tensione, ma Loris interviene e prova a placare gli animi. Proseguono le indagini del colonnello per scoprire chi abbia ucciso sua madre. Davide riesce a ottenere un primo importante risultato.

Laura nasconde un segreto, Enrico è determinato a scoprire la verità

Colpa dei sensi, Laura ed Enrico

Davide D'Amico scopre chi era l'amante della madre. Chiede a Laura di accompagnarlo a Fermo per fare delle verifiche e avere la conferma delle sue ipotesi. Tuttavia, i due si accorgono che qualcuno li sta seguendo. Laura, poco dopo, ha un malore e desta grande preoccupazione. La sua migliore amica, Viola, si prende cura di lei e l'accompagna a fare un consulto medico per comprendere la causa che l'ha portata a sentirsi male. Enrico, dopo avere appreso del malore, si insospettisce e impone alla moglie di fare tutti gli accertamenti necessari. Laura nasconde un segreto.