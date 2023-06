Arena di Verona 100 anni in una notte: Sophia Loren sarà la madrina, Milly Carlucci alla conduzione Sophia Loren sarà la madrina di Arena di Verona 100 anni in una notte, in onda il 16 giugno su Rai Uno dalle 20.35. L’evento sarà condotto da Milly Carlucci accompagnata da Alberto Angela e Luca Zingaretti.

A cura di Gaia Martino

Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l'Arena di Verona inaugura la stagione con una nuova produzione di Aida. L'evento Arena di Verona. 100 anni in una notte in programma per il 16 giugno 2023 andrà in onda su Rai Uno dalle 20.35 e vedrà alla conduzione Milly Carlucci e la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti. Il Festival del centenario è stato presentato oggi, 8 giugno, nella sala Spadolini al Ministero della Cultura, a Roma. È stata così annunciata la madrina: sarà Sophia Loren, la diva italiana più famosa al mondo.

Milly Carlucci: "Un grande privilegio per me"

Milly Carlucci guiderà l'evento in onda su Rai Uno il prossimo 16 giugno 2023 con la partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti. In conferenza stampa la famosa conduttrice ha confessato che è grata agli organizzatori per essere stata scelta: "Quello che sto per vivere è un grande privilegio, ringrazio la fata madrina che mi ha permesso di fare questo lavoro. Ho il compito emozionante di prendere per mano un pubblico che non può non essere toccato dalla bellezza di questo insieme, se vogliamo parlare di ciò che l’Italia può rappresentare nel mondo, l’Arena e la musica sono una perfetta cartolina, siamo l’eredi di questo patrimonio. Racconteremo tante storie, Aida, Verdi, l’Arena".

Gli ospiti di Arena di Verona. 100 anni in una notte

Il 16 giugno in onda su RaiUno andrà in onda la prima di AIDA in Arena e vedrà protagonista Anna Netrebko affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès, diretti dall'esperta bacchetta di Marco Armiliato. Si legge su L'Arena che alla prima e all'ultima recita di Traviata parteciperanno i primi ballerini scaligeri Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. All'evento parteciperanno Alberto Angela e Luca Zingaretti.