Arena di Verona – 100 anni in una notte con l’Aida: ospiti e programma della serata con Milly Carlucci Questa sera, venerdì 16 giugno, all’Arena di Verona va in scena lo spettacolo “Arena di Verona-100 anni in una notte”, una nuova produzione dell’Aida di Giuseppe Verdi, firmata da Stefano Poda, per celebrare il centenario del luogo simbolo della città. Presenta la serata Milly Carlucci.

A cura di Elisabetta Murina

Per celebrare i suoi 100 anni, l'Arena di Verona ospita un evento di prestigio, che andrà in onda in mondovisione e sarà in diretta su Rai1. L'appuntamento è questa sera, venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 20.35. Si tratta de l'Arena di Verona-100 anni in una notte, una nuova produzione dell'Aida di Giuseppe Verdi, firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. A presentare la serata, che durerà circa 4 ore, Milly Carlucci, con la partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Gli ospiti all'Arena di Verona stasera 16 giugno 2023

La serata sarà presentata da Milly Carlucci, affiancata da Alberto Angela e Luca Zingaretti. Attesi poi tantissimi sopiti nel parterre, come le stelle del cinema Sophia Loren e Matt Dillon, lo scrittore Alessandro Baricco, Antonio Albanese, Fabio Testi, Gigliola Cinquetti, Giorgio Pasotti, Giulio Base, Iva Zanicchi, Jerry Calà. E poi ancora: Lino Banfi, Marco Malvaldi, Michele Placido, Mogol, Morgan, Nicoletta Mantovani, Nina Zilli, Orietta Berti, Piero Chiambretti e Rita Pavone, oltre ai ragazzi de Il Volo.

Saranno presenti anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e altre autorità e personaggi del mondo dell'industria. Prima dell’inizio dell’evento, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà in uno spettacolare sorvolo dell’Anfiteatro scaligero per celebrare i 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare.

L'Aida di Giuseppe Verdi con la regia di Stefano Poda

All'Arena di Verona va in scena una nuova produzione della tradizionale Aida di Giuseppe Verdi, firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti della protagonista ci sarà il soprano russo Anna Netrebko, star della lirica internazionale. Uno spettacolo prestigioso, con un allestimento d'eccezione: 19 telecamere in altissima definizione, 1 drone in diretta richiesti per offrire al telespettatore punti di vista sorprendenti, 72 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico e tanto altro.