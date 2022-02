Antonio in lacrime vuole lasciare la casa del GFVip: “Sono vulnerabile psicologicamente” Antonio chiede di poter lasciare il gioco per una crisi emotiva che teme possa portare a ricadere nei problemi alimentari dei quali ha sofferto in passato. Le parole di suo padre e suo fratello però sembrano convincerlo a restare.

A cura di Giulia Turco

Antonio Medugno è nel pieno di un crollo emotivo. Il Tiktoker ha lanciato i primi segnali di cedimento già qualche settimana fa, confessando ad alcuni compagni la paura di ricascare in problematiche alimentari delle quali ha sofferto in passato. Sembra non tollerare più la permanenza nel loft e chiede al conduttore di lasciare il gioco. A dargli forza, in studio, ci sono suo padre e suo fratello.

La crisi di Antonio Medugno

Antonio viene chiamato in confessionale, dove crolla parlando della crisi vissuta nell'ultimo periodo. "Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche", spiega. "Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente. Mi sento la testa un po’ debole e quando mi è successo anni fa ho attraversato un brutto momento e non voglio viverlo più". Antonio scoppia in lacrime non appena sente la voce del papà e del fratello che cercano di incoraggiarli. "Ho avuto un solo crollo emotivo da quando sono qui, ma quello che sto vivendo adesso è diverso", aggiunge. "È la prima volta che mi allontano dalla mia famiglia per lavoro senza poterli sentire". La decisione è rimandata, per ora Antonio proverà a farsi forza pensando ai suoi cari.

I problemi legati all'alimentazione

A inizio febbraio Medugno aveva confesso a Jessica Selassié la sua pausa di ricadere in un vortice di alimentazione sbagliata, come già gli era successo in passato. “Io ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai un po’ do tempo fa sull’alimentazione e mi mette ansia”, raccontava. “È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle”, ha aggiunto Antonio lasciando capire di aver ricorso all’uso di una psicologa. Nella casa ha trovato un valido supporto in Nathalie con la quale sin da subito di è instaurato un rapporto di aiuto reciproco.