Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli uniti dal dolore della morte del padre: “Amici e complici” Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli hanno raccontato come è nata la loro amicizia. I due concorrenti, accomunati dalla morte prematura del padre, hanno ritrovato sostegno l’uno nell’altro.

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 20 febbraio, Alfonso Signorini ha voluto rimarcare la bella amicizia nata tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. Entrambi sono stati segnati dalla perdita prematura del padre e, questo dolore comune, li ha portati a costruire un rapporto di fiducia reciproca. Ecco cosa hanno raccontato i due concorrenti.

L'amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli

Andrea Maestrelli ha rimarcato quanto sia felice di avere incontrato una persona come Antonino Spinalbese nella casa: "Sono un ragazzo riservato, ci vuole tempo prima che mi apra. Come nelle storie d'amore, in questa amicizia è scattato quel feeling da subito che ci ha reso complici in questo gioco, ma sono sicuro anche nella vita. Mi ha fatto un regalo enorme e ci ritroveremo sicuramente fuori dalla casa". Dal canto suo, Antonino Spinalbese ritiene che il fatto che entrambi abbiano affrontato la morte prematura del padre, sia "il filo conduttore" della loro amicizia e ha aggiunto:

Al suo ingresso, mi sono attaccato a lui anche se non sapevo neanche come si chiamasse. Vedevo questo viso d'angelo e i suoi occhi parlavano come parlavano i miei una volta. Perché una volta? Perché ora sono felice. Ho tutto, non mi manca nulla. Se ho anche l'amore? Ho quello di mia figlia e mi basta.

Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli hanno perso il padre

Antonino Spinalbese, nella casa, ha confidato che il padre si è suicidato: "Mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Si è tolto la vita". Quindi ha aggiunto: "Non è un caso che io leghi con persone che hanno un passato particolare. Andrea è il mio paracadute". Anche Andrea ha avuto parole molto belle sia per suo padre che per Antonino:

