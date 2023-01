Antonino aveva definito Luca Onestini “ragazzino sciocco”, la dura reazione del fratello Gianmarco Gianmarco Onestini reagisce male dopo le parole indirizzate da Antonino Spinalbese al fratello Luca al Grande Fratello Vip. Lo aveva definito un “ragazzino sciocco”.

Gianmarco Onestini reagisce male dopo le dure parole indirizzate da Antonino Spinalbese a Luca Onestini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belén Rodriguez ha fatto sapere di non essere rimasto conquistato da Luca. Al contrario, sostiene di trovarlo finto, costruito. In definitiva, un giocatore interessato solo alla sua immagine. Dimostrando di avere cambiato idea su Nikita Pelizon rispetto al passato – Antonino era stato uno dei principali accusatori di Nikita, salvo poi cambiare idea di recente. Secondo i suoi detrattori, l’improvvisa illuminazione sarebbe arrivata dopo avere ricevuto alcune “dritte” da Ginevra Lamborghini, rientrata nella Casa in qualità di guest star – Antonino ha preso le difese della modella attaccando Luca.

Che cosa ha detto Antonino Spinalbese di Luca Onestini

Nel corso della diretta del GF Vip andata in onda lunedì 16 gennaio, un filmato mandato in onda dal conduttore Alfonso Signorini aveva chiarito il punto di vista a proposito dell’atteggiamento tenuto da Luca nella Casa. “Luca ha cercato di sminuire Nikita ma ha fatto una pessima figura. Lo trovo immaturo, superficiale… un ragazzino sciocco”. Parole che, comprensibilmente, non sono piaciute a Gianmarco, fratello di Luca.

Gianmarco Onestini: “Antonino non ha cervello”

Via Twitter, Gianmarco ha difeso il fratello, attaccando Antonino che lo aveva insultato: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”. Parole che non sono ancora state mostrate a Spinalbese ma che potrebbero essere oggetto di un blocco in puntata nel corso della puntata di lunedì prossimo. Per il momento, io rapporto tra Luca e Antonino ha risentito dei caratteri forti dimostrati da entrambi nella Casa. Sarà il pubblico a doversi schierare da una parte o dall’altra in occasione dei prossimi televoti.