Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria accorciano le distanze, effusioni e baci al GF VIP Prime dolci effusioni nella casa del GF VIP tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: con la scusa dei Mikado accorciano le distanze, poi il bacio in salotto.

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria c'è un feeling particolare che potrebbe dar vita alla prima love story della settima edizione del reality. Nonostante le rivelazioni fatte da Alberto De Pisis che si sarebbe trovato al centro del loro flirt, ieri sera i due concorrenti del Grande Fratello VIP con la scusa di giocare con i biscotti Mikado e una volta entrati in salotto si sono scambiati i primi baci nella Casa di Cinecittà. Poco prima Antonella aveva parlato con Attilio Romita, confessandogli di nutrire molti dubbi sul volto di Forum: "Mi piace però non mi fido tanto".

I primi baci tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Ieri sera Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono scambiati le prime effusioni avanti le telecamere del GF VIP. Con la scusa di giocare con i Mikado le loro labbra si sono sfiorate diverse volte.

La serata per loro è proseguita in salone, dove si sono stesi sul divano e hanno chiacchierato sul loro rapporto negli ultimi giorni frenato dai dubbi: "Mi sei mancato" ha confessato lei, "Che stronz*tta che sei, hai fatto un casino ieri" la replica. "Mi devo fidare per forza? Te l'ho detto" ha continuato la Fiordelisi. Una volta finite le parole, si sono stretti in un forte abbraccio, poi il bacio e la distanza tra loro si è accorciata sempre di più.

Le confessioni di Antonella Fiordelisi

La concorrente del GF VIP prima di trascorrere la serata con Edoardo, ha chiesto alcuni consigli ad Attilio Romita, trovandosi in un momento di forte confusione per Edoardo. Antonella sostiene di provare un interesse per il suo inquilino: "Esteticamente non è il mio tipo, è un bel ragazzo ma non è il mio prototipo. Ma caratterialmente è simpatico, vivace, parla". Nonostante sia attratta da lui, nutre molti dubbi: "Mi piace però non mi fido tanto" ha detto, ribadendo la sua volontà di volerci andare piano, senza bruciare tappe e affrettare la conoscenza.