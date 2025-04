video suggerito

Antonella Clerici e lo sfogo in diretta sugli ascolti: "Lo dicono tutti anche quando non è vero" La conduttrice di È sempre mezzogiorno si concede una frecciatina verso ignoti quando, nel rivendicare gli ascolti del suo programma dice: "Lo dico poco, ma quando lo dico sapete che è la verità".

A cura di Andrea Parrella

L'appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno è ormai un punto fisso per molti telespettatori di Rai1. Un pubblico che si conferma numeroso ogni giorno di più, come ci ha tenuto a rivendicare Antonella Clerici con un piccolo sfogo durante la puntata di oggi, più che altro una frecciatina verso ignoti, rivendicando il successo della trasmissione e rompendo un rituale.

Cosa ha detto Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

"Lo dicono tutti anche quando non è vero", ha detto in modo caustico la conduttrice, riferendosi alla rivendicazione degli ascolti di un programma che molto spesso conduttori e conduttrici sottolineano proprio in diretta, come gesto di ringraziamento nei confronti dei telespettatori. Pratica che Clerici non era abituata a replicare, ma oggi ha voluto rompere il cerimoniale e iniziare la puntata proprio così: "Intanto noi brindiamo agli ascolti, per una volta mi piace dirlo perché lo dicono tutti anche quando non è vero. Invece È sempre mezzogiorno sta raggiungendo, grazie a voi, risultati insperati. Quindi grazie per l'affetto con cui ci seguite tutti i giorni. Lo dico poco, ma quando lo dico sapete che è la verità".

Gli ascolti di È sempre mezzogiorno

Così Clerici, che poi ha dato il via alle danze aprendo la puntata quotidiana. D'altronde il programma di Rai1 deve battagliare per farsi spazio nella sua fascia oraria, dato che Clerici affronta una produzione storica come quella di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli che è molto più di un'istituzione. Se i numeri sono in crescita, dunque, è comprensibile che la conduttrice rivendichi il successo conseguito, se non altro per inviare un messaggio sia agli spettatori, ma anche ai vertici di Viale Mazzini. Le parole di Clerici, naturalmente, non sono passate inosservate e in pochi minuti il video è stato pubblicato sui social e commentato da molti utenti, che hanno rimarcato proprio il tono sagace con cui Clerici ha deciso di mandare, chissà a chi, questa frecciatina.