“Antipatica? Detto da te non mi preoccupa”: non ingrana il rapporto tra Brilli e Lucarelli a Ballando

Zoppica il rapporto tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giurata stronca l’esibizione dell’attrice e il discorso si concentra sulla difficoltà di trovare una connessione tra loro.

Il rapporto tra Nancy Brilli e la giuria di Ballando con le stelle, in particolare Selvaggia Lucarelli, sembra faticare a ingranare. Nel corso della puntata andata in onda sabato 15 novembre, la concorrente del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio a Raffaella Carrà con un’esibizione sulle note della canzone Rumore. Accanto a lei il maestro Filippo Zara, subentrato a Carlo Aloia, costretto a fermarsi a causa di un infortunio che lo ha messo nelle condizioni di cedere il posto al collega ballerino.

Il confronto con la giuria: “L’esibizione peggiore che hai fatto”

Secondo la giuria, l’esibizione non sarebbe andata particolarmente bene e, per Selvaggia Lucarelli in particolare, Nancy sarebbe addirittura peggiorata rispetto alla settimana precedente. Al contrario di quanto accaduto nelle scorse settimane, l’attrice ha reagito con un sorriso alle critiche, senza mostrare fastidio.

“È stata la peggiore performance che tu abbia mai fatto”, ha commentato Lucarelli, sottolineando un peggioramento rispetto alla puntata precedente. Di fronte al sorriso di Brilli, ha aggiunto che la concorrente non dovrebbe preoccuparsi di un eventuale voto contro di lei per antipatia personale. “Detto da te? Proprio no”, ha replicato l’attrice. Selvaggia ha ribattuto mantenendo un tono apparentemente leggero: “Detto da me, che sono un’esperta. Avendo un master, non regalo l’aggettivo ‘antipatica’ a chiunque”.

L’esibizione di Nancy Brilli ha preso solo 25 punti

L’omaggio a Raffaella Carrà ha ottenuto appena 25 punti dalla giuria, un punteggio molto basso rispetto agli altri concorrenti. Con un risultato simile, Brilli rischia di finire diretta allo spareggio finale, trovandosi tra gli ultimi della classifica. Il pubblico a casa può ancora votarla per cercare di risalire in classifica e evitare l’eliminazione.