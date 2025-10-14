Anticipazioni Uomini e Donne del 14 ottobre: torna Jakub ma per Sara, Federico bacia Agnese ma non è attratto

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 ottobre. Fanpage.it apprende che Jakub Bakkour è tornato in studio ma per Sara Gaudenzi. Federico Mastrostefano ha baciato Agnese, ma continua a non essere attratto da lei. Cosa succederà nel programma di Maria De Filippi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 14 ottobre. Le anticipazioni esclusive. Come apprende Fanpage.it, Jakub Bakkour – che dopo una lite con la tronista Cristiana Anania aveva lasciato il programma – a sorpresa è tornato in studio. C'è un motivo ben preciso che lo ha convinto a tornare sui suoi passi. C'entra la tronista Sara Gaudenzi.

A Uomini e Donne torna Jakub Bakkour. Il corteggiatore di Cristiana Anania, che aveva detto addio al programma nella scorsa registrazione, ha cambiato idea. L'uomo è tornato nel programma condotto da Maria De Filippi perché la tronista Sara Gaudenzi ha chiesto di lui. Sembra voglia avere la possibilità di conoscerlo meglio, ora che il rapporto con Cristiana sembra ormai concluso. Quali dinamiche scatenerà questa scelta?

Novità anche per Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Nella scorsa registrazione, il cavaliere del Trono Over aveva deciso di interrompere la frequentazione con la dama. Altre tre donne avevano manifestato un interesse per lui. Ma ci sono degli aggiornamenti. Siamo in grado di anticipare che Federico e Agnese si sono rivisti ieri sera e ci sono stati dei baci. Tutto risolto tra loro, penserete. E invece no. In studio, Federico ha ribadito di non provare attrazione per lei.

Nella seconda parte della puntata è stata fatta la sfilata. Dunque, ricapitolando, i due dettagli che sono emersi dalla registrazione di oggi, martedì 14 ottobre, che Fanpage è in grado di anticipare sono: il ritorno di Jakub motivato dall'interesse di Sara Gaudenzi nei suoi confronti e poi le novità sulla conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Nonostante una piacevole serata caratterizzata da alcuni baci, l'uomo ha ribadito che non gli scatta nulla quando è con lei. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale5.