Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: Flavio bacia Martina e Nicole, Gemma chiude con Piero

In esclusiva su Fanpage.it le anticipazioni della puntata di Uomini i e Donne registrata oggi 27 ottobre. Gemma Galgani ha deciso di chiudere il suo rapporto con Piero, conosciuto la scorsa settimana. Il tronista Flavio Ubirti, invece, ha baciato le corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it pubblica in esclusiva le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, 27 ottobre. Spazio al trono over con Gemma Galgani, che ha deciso di chiudere la sua breve relazione con Piero, conosciuto la scorsa settimana. La dama torinese, da tempo alla ricerca dell’uomo dei suoi sogni con cui lasciare la trasmissione, continua per il momento a non avere fortuna. La frequentazione con Piero si è interrotta questa volta per decisione di Gemma, diversamente da come era successo con Mario: in quel caso era stato il cavaliere a scegliere di frequentare altre donne, interrompendo la conoscenza con la dama che ha impiegato settimane a riprendersi da quella delusione cocente e a dimenticare quel legame che l'aveva spinta a sperare per il futuro.

Agnese Di Pasquale chiude con Federico Mastrostefano

Come Gemma, anche Agnese Di Pasquale ha deciso di chiudere alcune delle conoscenze in corso, tra cui quella con Federico Mastrostefano. I contrasti degli ultimi giorni (e soprattutto l'apparente indisponibilità di lui a impegnarsi seriamente) l’hanno spinta a voltare pagina, così come con l’altro Federico. La donna ha invece scelto di riavvicinarsi a Roberto, con cui intende iniziare un nuovo percorso in trasmissione, nella speranza che questa volta sia più fortunato. Sempre sul trono over, Sebastiano ha baciato Federica S., mentre per Magda è arrivato un nuovo cavaliere.

I baci di Flavio Ubirti nel trono classico

Sul fronte del trono classico, la puntata registrata oggi è stata interamente dedicata a Flavio Ubirti. L’ex tentatore di Temptation Island ha portato in esterna sia Nicole Belloni che Martina Cardamone, baciandole entrambe. Al momento, non sembra avere una preferenza netta tra le due corteggiatrici e le strade rimangono ancora aperte in vista della scelta finale.