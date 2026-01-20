Anticipazioni Uomini e Donne 20 gennaio: le prime esterne di Ciro, è già lite tra le sue corteggiatrici

Anticipazioni Uomini e Donne: prime esterne per Ciro Solimeno e prime liti tra le sue corteggiatrici. Gemma, delusa da Mario, lo accusa di averla illusa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Entra nel vivo il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne nella puntata registrata oggi, 20 gennaio, della quale Fanpage.it vi fornisce in anteprima le anticipazioni. L’ex compagno di Martina De Ioannon, dopo la puntata in cui aveva rivelato di avere ingannato la redazione nel corso del suo precedente percorso nel programma, ha deciso di restare sul trono.

Nel corso della registrazione odierna sono state mandate in onda le esterne realizzate in settimana. Con Martina è scattata subito una forte intesa fisica, fatta di balli, abbracci e confidenze: la corteggiatrice ha accennato a un passato difficile, che ha spiegato di voler raccontare meglio in futuro. In esterna anche Ale, che ha organizzato la creazione di un profumo personalizzato su una terrazza di Roma. Tra i due è cresciuta una certa complicità ma, al rientro in studio, è esplosa la lite con Alessia M., che ha accusato Ciro di puntare su una ragazza poco autentica. Il tronista ha difeso la sua scelta e ha deciso di ballare proprio con Ale.

Nuovi tormenti per Gemma Galgani

Dopo l’ultima registrazione, Gemma Galgani si è lasciata andare a uno sfogo in camerino: la dama è apparsa profondamente delusa da Mario e, tornata in studio, lo ha accusato di averla illusa più volte. Amareggiata, Gemma è sembrata finalmente prendere atto che il cavaliere non prova sentimenti per lei ed è apparsa intenzionata a chiudere definitivamente il capitolo.

Nel frattempo, però, Mario ha raccontato di essere uscito a cena con Loreta: tra i due ci sono stati dei baci ed entrambi hanno deciso di voler continuare la conoscenza. È arrivata invece la rottura con Isabella, che ha reagito infastidita raccontando un episodio che l’ha spinta a interrompere la frequentazione: una cena in cui Mario si sarebbe presentato in ciabatte. Chiusura anche con Atlanta, nonostante un tentativo di ripensamento dell’ultimo minuto che la dama non ha accolto.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del trono over, Alessio e Debora si sono baciati alla prima uscita, mentre con Rosanna è nato l’ennesimo scontro senza punti d’incontro. Tensione anche tra Barbara e Nicola, con una cena saltata tra accuse reciproche. Paola e Gabriele proseguono la conoscenza, ma Edoardo ha deciso di tirarsi indietro. Buone sensazioni, invece, tra Mauro e Tiziana, nonostante le stoccate di Gemma.

Sara elimina Raien: vuole solo emozioni vere

A chiudere la puntata è stato il confronto tra Sara e Raien, culminato con l’eliminazione del corteggiatore. Visibilmente commossa, la tronista ha ribadito di voler vivere solo emozioni autentiche, anche a costo di restare sola sul trono.