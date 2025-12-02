Anticipazioni Uomini e Donne 2 dicembre: Ernesto minaccia Cristiana, la sua risposta potrebbe essere un no

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it fornisce in anteprime le anticipazioni della registrazione della puntata di Uomini e Donne di oggi 2 dicembre. Ad aprire la puntata sono stati i protagonisti del trono over e, in particolare, Gemma Galgani. La dama, entusiasta per un apparente riavvicinamento di Mario Lenti, aveva deciso di non approfondire la conoscenza con Ciro. Tuttavia, in studio scopre che Mario è uscito a cena con Maria G. e che tra i due ci sono stati alcuni baci appassionati. Quella che sembrava una nuova opportunità per Gemma si trasforma così in una nuova delusione che la lascia nuovamente preda dello sconforto.

Al centro dello studio, Edoardo e Paola raccontano di aver trascorso una serata piacevole insieme. Paola spende belle parole per il cavaliere, in aperta contrapposizione con le altre dame uscite con Edoardo in precedenza – Gloria, Barbara e Rosanna – che avevano espresso un giudizio molto diverso.

Proseguono i troni di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi

Nel trono classico, Simone Bonaccorsi, corteggiatore di Cristiana Anania, durante un ballo si avvicina alla tronista Sara Gaudenzi per confidarle le proprie opinioni su Ernesto Passaro e Federico Cotugno. In studio, il corteggiatore manifesta la volontà di prendere un aperitivo con Sara, ma Cristiana ammette che non è scattato in lei il desiderio di portarlo in esterna rispetto agli altri corteggiatori e decide quindi di eliminarlo, permettendo comunque al giovane di conoscere Sara.

Successivamente, Cristiana tenta un chiarimento in camerino con Ernesto, che ieri aveva abbandonato lo studio. I due discutono dei rispettivi punti di vista: Ernesto rivendica il diritto di reagire alle difficoltà incontrate in studio, anche con veemenza, mentre Cristiana gli chiede di impegnarsi davvero se è interessato a lei. Ma Ernesto ipotizza un possibile no finale se la tronista continuerà a dimostrarsi indecisa rispetto alle sue preferenze.

Federico Mastrostefano come ai tempi del suo trono

Federico Mastrostefano ha preso un aperitivo con Maria, è uscito a cena con Lucia e ha fatto colazione con Giulia. Alla fine decide di proseguire la conoscenza con Lucia e Giulia, interrompendo invece i rapporti con Maria. Federico interrompe anche la conoscenza con Emanuela, che viene subito invitata dal cavaliere Luca a uscire, proposta che lei accetta. Inoltre, Lucia decide di chiudere la conoscenza con Marco, arrivato ieri per lei.

Infine, Marina interrompe le conoscenze con Egidio e Walter, decidendo di proseguire con Giovanni e Marcello. Nel corso della puntata, sceglie inoltre di ballare con Giovanni, sancendo un passo avanti nella conoscenza tra i due.