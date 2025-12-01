Anticipazioni Uomini e Donne 1 dicembre: in studio un medico per Gemma Galgani, Cristiana bacia Ernesto e Federico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it apprende in anteprima cosa è successo durante la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 1 dicembre. Protagonista, ancora una volta, Gemma Galgani, che ha vissuto un momento di forte emozione al centro dello studio, tanto da spingere Tina Cipollari a chiamare un medico per accertarsi delle sue condizioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: in studio un medico per Gemma

Nel corso della puntata, Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza sia con Antonio T. che con Roberto S. A sorpresa, per lei è arrivato un nuovo cavaliere, Ciro, che ha manifestato il desiderio di conoscerla. La dama torinese, incuriosita, ha deciso di farlo rimanere in studio e dargli una possibilità. Poco dopo, però, a rioccupare la scena è stato Mario. Il cavaliere ha chiesto a Gemma di ballare e durante il ballo la dama si è visibilmente commossa, lasciandosi andare alle lacrime. La sua reazione ha destato preoccupazione e Tina, notandola molto provata, ha deciso di far intervenire un medico in studio per controllare che stesse bene.

Il gesto di Mario sembra aver segnato una nuova apertura nei confronti di Gemma, anche se non tutti in studio sono convinti della sua sincerità. Barbara, infatti, è intervenuta sostenendo di non credere alle sue intenzioni: secondo quanto raccontato dalla dama, Mario le avrebbe confidato in passato che non uscirebbe mai con Gemma, lasciando così intendere che il suo avvicinamento sarebbe poco autentico. Intanto Federico Mastrostefano continua a frequentare Lucia ed Emanuela. Lucia, dopo un’uscita con Mauro, ha chiuso con lui, ha continuato la conoscenza con Federico e ha scelto di far entrare un nuovo corteggiatore, Marco, decidendo di tenerlo.

Le novità nel trono classico

Subito dopo la scorsa puntata, in studio è scoppiata una discussione tra Sara e il corteggiatore Marco: lei non aveva commentato la loro esterna, dando invece priorità a quella con Jakub, e Marco si è sentito messo da parte per l’ennesima volta. Sara ha provato a scusarsi, ma lui non è riuscito ad accettare le sue parole. La tronista ha spiegato che sia Marco sia Jakub le ripetono spesso di essere lì per un percorso personale e ha sottolineato di volere, invece, che si concentrino di più su di lei e sulla possibilità di costruire qualcosa insieme. Nell’esterna con Jakub, Sara si è scusata anche per averlo definito “falso”: ha ammesso di percepirlo sincero nei momenti di vicinanza, ma di essere rimasta confusa da alcuni suoi comportamenti. Jakub ha accettato le scuse, pur dicendo di non aspettarsi un giudizio così duro, soprattutto dopo mesi di critiche ricevute in studio. Alla fine, però, la tronista ha scelto di non ballare né con Marco né con Jakub e ha invitato a centro studio il corteggiatore Raien.

Cristiana bacia sia Ernesto che Federico

Cristiana si è lasciata andare a un bacio con Ernesto durante un’esterna romantica, ma in studio tutto è cambiato quando lui ha scoperto che lei era stata anche a Palermo con Federico e che tra loro c’era stato un bacio. Deluso, Ernesto ha lasciato lo studio. Federico ha posto a Cristiana un aut aut, ma lei, dopo averci ballato, ha scelto di andare da Ernesto. Federico, dopo un acceso confronto con gli opinionisti, ha deciso comunque di restare.