Anticipazioni Temptation Island 30 luglio: la resa dei conti tra Sonia e Alessio, Lucia sempre più vicina ad Andrea

Un filmato trasmesso sul finale della puntata di Temptation Island andata in onda il 29 luglio anticipa quanto accadrà nel prossimo appuntamento. È confermato il ritorno di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, pronti ad affrontare un confronto decisivo. Rosario e Lucia, invece, sembrano avviarsi verso la resa dei conti: lei appare sempre più coinvolta dal single Andrea.

Un filmato trasmesso sul finire della sesta puntata di Temptation Island 2025, andata in onda martedì 29 luglio, anticipa quanto accadrà nel prossimo appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Le coppie sono ormai giunte al momento decisivo: nei prossimi giorni dovranno scegliere se restare insieme oppure dirsi addio.

Il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo

La settima puntata si aprirà con il falò di confronto anticipato tra Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. Dopo aver ascoltato dalla single Marianna Furmiglieri le parole che il fidanzato le avrebbe rivolto a microfono spento, Maria Concetta è andata su tutte le furie e si è precipitata in spiaggia per affrontarlo.

Angelo accetterà il confronto? E, soprattutto, come giustificherà la proposta di incontrare Marianna fuori dal programma, lontano dalle telecamere?

Lucia sempre più intima con il single Andrea: Rosario chiederà un confronto

Un altro momento del filmato mostra la crescente intimità tra Lucia Ilardo e il single Andrea Marinelli. Nel tentativo di suscitare la gelosia del fidanzato Rosario Guglielmi, Lucia si avvicinerà come mai prima al tentatore, fino a concedersi un rovente bagno in piscina che farà infuriare Rosario.

A quel punto, il giovane chiederà immediatamente di vederla. Ma il confronto – stando alle ultime anticipazioni – potrebbe non essere l’unico colpo di scena in arrivo per la coppia.

Il ritorno di Sonia Mattalia e Alessio Loparco

A sorpresa, nella prossima puntata torneranno anche Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che avevano abbandonato il villaggio a due giorni dall’inizio, per poi lasciarsi durante il falò.

Chi tra i due chiederà un nuovo incontro? E con quale obiettivo? Secondo le anticipazioni diffuse da Dagospia, tra loro potrebbe essere definitivamente finita.