Anticipazioni Grande Fratello giovedì 7 marzo: verrà decretato il secondo concorrente finalista Giovedì 7 marzo va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5. Questa sera verrà decretato il secondo finalista di questa edizione e un concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa. Spazio anche all'amore con il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Tutte le anticipazioni.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. I telespettatori scopriranno il secondo finalista di questa edizione, che dovrà scontrarsi con Beatrice Luzzi. Non solo: ci saranno anche momenti emozionanti e confronti tra gli inquilini per questioni accadute durante la settimana. Ecco tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dall'opinionista Cesara Buonamici e dell'inviata social Rebecca Staffelli.

Stasera verrà decretato il secondo finalista del GF

Durante la puntata del 7 marzo del GF, verrà svelato il secondo finalista. La prima è Beatrice Luzzi, già decretata nelle scorse settimane, che quindi ha la possibilità di essere la vincitrice di questa edizione. Nonostante sia già in finale, la concorrente continua ad essere al centro di diverse dinamiche nella Casa, come lo scontro con Anita Oliveri per via del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Dopo il televoto in puntata, nel quale uno tra Anita Olivieri, Federico Massaro, Greta Rossetti, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli dovrà lasciare definitivamente la Casa, seguirà una nomination che decreterà il secondo finalista.

Cosa succederà nella puntata del 7 marzo

Durante la puntata di questa sera, Federico Massaro potrà incontrare la mamma, che vuole ringraziarlo per aver tenuto unita la famiglia in un momento di grave crisi. Spazio poi all'amore e ai flirt che stanno nascendo nella casa del GF, in particolare tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che nelle scorse settimane hanno ammesso di provare un interesse reciproco. Cosa tra loro? Mirko Brunetti aveva invece rotto il rapporto con Perla Vatiero e questo ha creato una divisione in casa, che la concorrente non ha gradito.