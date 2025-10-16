Anticipazioni Amici 25, puntata del 19 ottobre: un assente e quattro allievi a rischio eliminazione

Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 19 ottobre dalle 14 su Canale5. Stando alle anticipazioni, un ballerino è stato assente in studio: quattro allievi sarebbero finiti a rischio eliminazione. Attenzione spoiler.

Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025, dalle 14 su Canale5. Si riaccendono le luci dei riflettori sugli allievi della nuova edizione, pronti a sfidarsi e a lottare per mantenere stretto il banco in classe con un solo obiettivo: restare nella scuola, crescere e arrivare sino al Serale. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, un ballerino è stato assente e quattro allievi sono finiti a rischio eliminazione. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici 25

Domenica 19 ottobre 2025, dalle 14 su Canale5, è in programma la nuova puntata di Amici, che è stata registrata oggi. Maria De Filippi ha riaperto le porte dello studio per le nuove sfide tra gli allievi. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, Opi avrebbe vinto la sfida contro Emanuele, stesso discorso per Alex e per Michelle: quest'ultima ha superato la sfida proposta da Anna Pettinelli che ha scatenato un forte battibecco con Lorella Cuccarini, ma è finita di nuovo in sfida e a rischio eliminazione. Nei prossimi giorni dovrà quindi sottoporsi a una nuova sfida: come lei anche Matilde, Frasa e Alex, si legge.

Durante la puntata registrata oggi, Tommaso sarebbe stato assente perché "probabilmente ammalato". La maestra Celentano ed Emanuel Lo avrebbero discusso per Alessio, e anche Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sarebbero resi protagonisti di uno scontro per Frasa. Alessandra Celentano, si legge, avrebbe discusso anche con Veronica Peparini.

Gli ospiti della puntata del 19 ottobre

Stando alle anticipazioni, la puntata di Amici del 19 ottobre vedrà la partecipazione di Irama che, oltre a cantare il nuovo brano Tutto tranne questo accompagnato da musicisti con violino e violoncello, giudicherà anche gli allievi durante le sfide. In studio anche Anbeta, ex allieva e giudice di ballo della puntata e Chiamamifaro, ospite per cantare la sua canzone Foglie.