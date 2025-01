Anticipazioni Amici 24, puntata del 19 gennaio: due allievi assenti, l’esito delle sfide e gli ospiti

video suggerito

Nel pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda, dalle 14 su Canale5, domenica 19 gennaio 2025. Gli allievi in gara si sono esibiti al centro dello studio mostrando il loro talento, con l'obiettivo di proteggere il loro banco. Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro, TrigNO e Nicolò erano i concorrenti con la maglia rossa, quindi in sfida: ecco cosa è successo oggi in studio e chi saranno gli ospiti della puntata. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici: cosa succederà nella puntata di domenica 19 gennaio

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nella puntata di domenica 19 gennaio 2025, dalle 14 su Canale5, di Amici, Antonia si classificherà prima nella gara di canto. Secondo Luk3, terza Chiamamifaro. Deddè, invece, arriverà ultimo. Si assenteranno SenzaCri e TrigNO, ma i motivi non sarebbero stati svelati nel corso della registrazione della puntata andata in scena oggi. Antonia vincerà la gara di canto per le radio, mentre Chiara si classificherà prima dopo la gara di ballo. Secondo Daniele, terzo Alessio: ultimo, invece, arriverà Dandy. Nel corso della registrazione Alessandra Celentano e Emanuel Lo avrebbero discusso a lungo: Daniele, invece, vincerà il compito datogli da Deborah Lettieri. Nessun allievo sarà eliminato: tutti i giovani supereranno le sfide a loro assegnate nelle passate puntate. Dandy e Deddè finiranno in sfida vista la loro posizione in classifica.

Gli ospiti della puntata di domenica 19 gennaio

SuperGuidaTv fa sapere che gli ospiti musicali della puntata di Amici del 19 gennaio 2025 saranno Alfa – che canterà Filo rosso – e Javier Rojas, ex allievo. Tra gli ospiti del pomeridiano anche Rebecca Bianchi – che giudicherà la gara di ballo – Alessandro Cattelan – che giudicherà, invece, quella di canto – Maura Paparo (giudice della sfida di Giorgia) e Irma di Paola (giudice della gara improvvisazione).