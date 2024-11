video suggerito

Anticipazioni Amici 24, la puntata del 1 dicembre: l’esito della sfida di Luk3 e gli ospiti Le anticipazioni della puntata di Amici 24 di domenica 1 dicembre 2024 fornite da SuperGuidaTv. L’esito delle sfide di Luk3, gli ospiti e lo scontro tra le insegnanti: cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 1 dicembre 2024 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, in programma dalle ore 14 su Canale5. L'appuntamento in studio è stato registrato oggi e grazie a SuperGuidaTv è possibile scoprire a cosa assisteranno i telespettatori domenica. Gli allievi proseguono le sfide con l'obiettivo di proteggere il loro banco, nella speranza di proseguire il percorso nel talent sino al fatidico Serale. Ecco cosa è successo nella puntata che andrà in onda domenica su Canale5. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici 24 di domenica 1 dicembre

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, Luk3 nella puntata di Amici 24 registrata oggi e che andrà in onda domenica 1 dicembre, ha vinto le sfide ed è riuscito a proteggere il suo banco nella scuola del talent show. Teodora, invece, non ha potuto eseguire la sfida perchè "impossibilitata fisicamente", si legge. La classifica della gara di canto ha visto al primo posto Senza Cri, seconda Antonia e terzo Vybes. Ultimo posto per Diego e Luk3 che sono finiti in sfida. La gara di ballo si è conclusa con Dandy in vetta alla classifica: all'ultimo posto invece si sono posizionati Chiara e Alessio. Soltanto la ballerina, però, è finita in sfida.

Nel corso della puntata Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno discusso animatamente, alzando anche i toni, si legge. Nella lite è intervenuta anche Alessandra Celentano. La prova Marlù sarebbe stata vinta da Alessia.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici del 1 dicembre

Stando alle anticipazioni, Enrico Nigiotti e Mattia Briga, due ex allievi del talent e oggi noti cantanti, saranno ospiti in studio. I giudici esterni delle sfide tra gli allievi saranno, invece, Federica Abbate e Charlie Rapino per le gare di Luk3, e J-Ax, chiamato a valutare la gara di canto.