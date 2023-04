Annagaia Marchioro sul tweet di Alessia Ambrosi: “Vuoi vedere che la tipa giusta per lei sono io?” L’attrice comica smonta il tweet di Alessia Ambrosi di Fratelli D’Italia in un monologo a Propaganda Live: “Alessia, basta coi tipi, passa alle tipe. Magari dopo parecchi calici di vino italiano”.

Annagaia Marchioro, attrice, stand up comedian e filosofa padovana, è stata l'ospite comica del venerdì sera di Propaganda Live. Nel suo monologo, l'attrice prende in prestito l'ormai celeberrimo tweet della deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi, quello che divide il mondo in "tipi di destra" e "tipi di sinistra". Annagaia Marchioro così scherza parlando d'amore: "Amore di destra e amore di sinistra" e poi rilancia: "Ambrosi ha postato su Twitter la sua presentazione di Tinder". Annagaia Marchioro è un'attivista LGBTQIA+, madre single e lesbica: "Oggi vorrei parlarvi d’amore, e di solito, quando lo dico, le mie amiche scappano. Ma non voglio parlare di me oggi, a parte dirvi che sono single, ho una figlia e mi piacciono le donne (cercatemi direttamente su instagram)".

Il monologo di Annagaia Marchioro

Annagaia Marchioro riassume subito il concetto base del tweet di Alessia Ambrosi: "Voglio parlavi del tweet che ha scritto Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia, che fa una curiosa distinzione binaria tra tipi di destra e di sinistra. Tipi di destra: amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. Tipi di sinistra: adoratori di farine di insetti, imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Ecco perché sono una tipa di destra!". Poi scherza: "A parte che fan si scrive senza la s, ma non voglio sembrare la puntigliosa tipa di sinistra, è solo che ho l’ascendente in vergine, siamo gente precisa. […] Comunque, qui c’è stato un mistunderstanfing o misunderstendighe: Ambrosi ha postato su Twitter la sua presentazione di tinder".

La sua sembra la descrizione che usi in una app di incontri, mancava solo che scrivesse contattatemi ore pasti tradizionali giovedì gnocchi, venerdì baccalà, sabato pizza ma senza wurstel. A chi non è successo di sbagliare con la tecnologia, Io una volta ho scritto su whatzup – ti va una birra? il t9 ti ha corretto – ti va una botta? Ed era mia cognata.

"Dopo la teoria gender, la teoria Tinder della politica"

"Dopo la teoria gender la teoria tinder della politica", racconta ancora Annagaia Marchioro: "A spese dei contribuenti direte voi. Ma se funziona io pago volentieri. Basta con l'ammucchiata del gruppo misto. Anche io voglio trovare un partner con cui condividere i comizi, i condoni, le serate karaoke dopo una tragedia. Voglio trovare il grande amore! Secondo la teoria tinder il vino bianco è di destra, il rosso è di sinistra, autonomi e partite iva solo Gewurztraminer. Quelli di destra vanno al ristorante stellato, quelli di sinistra vanno nelle osterie e quelli del terzo polo non vanno da nessuna parte, mandano il rider del delivero a prendere un sushi a 20km, perché l’amore, se è vero amore, supera le distanze. […] Non so se mi convince tanto questa teoria binaria tinder, perché la politica come l’amore è pieno di sfumature. Siamo tantissimi diversissimi, con gusti eterogenei, ma da veneta una cosa è certa: il sesso è come il vino buono: piace a tutti, dop, doc possibilmente durant".

"Ma vuoi vedere che la tipa giusta per l'Ambrosi sono io?"

Il monologo di Annagaia Marchioro si chiude con un invito esplicito per Alessia Ambrosi di Fratelli d'Italia: "Ma vuoi vedere che la tipa giusta per l’Ambrosi… sono io?"