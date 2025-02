video suggerito

Anna Oxa torna in Rai, ma i giudici di The Voice Senior la riconoscono subito La cantante torna in Tv dopo un periodo di distanza dal piccolo schermo. Ospite di The Voice Senior, canta per i quattro giudici che, pur essendo girati, riconoscono subito la sua voce. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

229 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ripartito The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che torna con una nuova edizione. Per la prima puntata, in onda su Rai1 venerdì 21 febbraio, non è mancata la sorpresa, un classico di queste ultime edizioni. Nascosta tra gli aspiranti artisti, c'era infatti Anna Oxa, che si è esibita davanti alle sedie girate dei quattro giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè.

Oxa sorprende i quattro giudici di The Voice

Oxa ha cantato sul palco Un'emozione da poco, ma è stata riconosciuta immediatamente dai giudici. A girarsi per prima Arisa, poi Clementino e Gigi D'Alessio, infine Loredana Bertè. Naturalmente quella di Oxa è stata solo un'ospitata e non una partecipazione al talent show. L'artista si è infatti seduta con i giudici per aggiungersi a loro, giudicando il concorrente che le è succeduto sul palco.

La lontananza di Anna Oxa dalla Tv

Per Anna Oxa è un nuovo ritorno in televisione a distanza di diversi mesi dall'ultima apparizione. C'era stato un periodo di lontananza dal piccolo schermo dopo il Festival di Sanremo del 2023 e l'intervista a Belve nel febbraio dello stesso anno. Nei mesi successivi aveva lasciato intendere, attraverso messaggi sibillini, di essere stata ostacolata in Rai da una persona della dirigenza di cui non aveva mai fatto il nome. Poi era tornata a dicembre dello stesso anno, per raccontarsi in una lunga intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In.

Il Sanremo del 2023 si era rivelato per l'artista un'esperienza complessa. Nei giorni successivi era stata criticata da Fedez e definita "maleducata" dal rapper. Aveva fatto inoltre parlare di sé per presunti scontri con altri artisti dietro le quinte con Madame, che poi quest'ultima aveva puntualmente smentito. Oxa disertò poi il green carpet davanti all’Ariston e anche l’ospitata da Mara Venier a Domenica In.