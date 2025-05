Anna ad Affari Tuoi accetta l’ultima offerta del Dottore, ma nel suo pacco c’erano 50mila euro: lei l’aveva predetto

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Anna dalla Puglia, precisamente da Mottola, paesino in provincia di Taranto, è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 5 maggio. Lavora in un'azienda che si occupa dell'organizzazione di altre società, ad accompagnarla c'è il marito Marco, autista di autobus nel trasporto pubblico locale. I due si sono conosciuti a scuola di ballo: "Balliamo danze caraibiche, la salsa ci ha portato all'amore" racconta lei. Il numero pescato è il 16 e i due salseri iniziano così la partita, ambendo al premio più alto.

Marco e Anna rifiutano la prima offerta

I primi sei tiri della partita iniziano chiamando il Molise che contiene 20mila euro, il secondo tiro porta Anna in Trentino Alto Adige con il pacco contenente i 4 pasticciotti specialità della serata, nonché della Puglia. Terzo tiro è indirizzato alla Valle d'Aosta che porta via i 300mila euro, smantellando così il podio. Con il quarto tiro si va in Basilicata in cui ci sono 50 euro. Penultimo tiro è in Abruzzo con un pacco da 10 euro. Ultimo dei sei tiri porta la coppia in Campania che libera la mascotte della trasmissione: Gennarino. La chiamata del Dottore arriva puntuale e mette la coppia davanti ad un bivio, tra cambio e offerta. La prima è di 28mila euro. "La partita è appena iniziata, il tabellone è perfetto, ringraziamo il dottore, rifiutiamo e andiamo avanti" dice Anna particolarmente decisa.

Anna rifiuta il cambio, ma perde anche 100mila euro

Il primo tiro dopo la chiamata lo fa Marco, che chiama la Sardegna e fortunatamente per lui contiene solo 20 euro. Prossimo tiro lo chiama Anna e si dirige in Lombardia, il pacco contiene 500 euro. Per l'ultimo tiro della tripletta, la coppia sceglie la Liguria che porta via 5mila euro. Il Dottore telefona nuovamente e propone ai due un cambio. "Per il momento mi tengo il mio numero 16, rifiuto il cambio e vado avanti" dice la pacchista che deve quindi fare tre tiri. La prima regione chiamata, le Marche, aveva pescato 5 euro. Il secondo tiro li porta in Veneto che, però, porta via 100mila euro. Ultimo tiro è Marco a chiamarlo e punta l'Emilia Romagna, nel pacco ci sono 100 euro.

Anche i 200mila vanno via e Anna rifiuta l'offerta del Dottore

Il telefono squilla e all'offerta di 30mila euro, per un solo tiro, Anna rifiuta e tenta la fortuna. La regione a cui puntano è il Friuli Venezia Giulia, che aveva 30mila euro. Il dottore propone un tiro oppure un cambio, che però vorrebbe fare un altro tentativo senza cambiare pacco e rifiuta. Anna chiama la Sicilia che, però, le porta via 200mila euro. Il dottore propone tre tiri e un'offerta da 13mila euro. Ma Anna rifiuta ancora e va avanti nella sua partita. Il primo tiro la porta in Umbria, dalla new entry, che aveva solo un euro. Il secondo tiro è per la Calabria e il pacco finalmente è quello con zero euro, il balletto sulle note di Anema e Core è assicurato. È Marco a fare l'ultimo tiro e chiama il Lazio, con un pacco da 200 euro.

Finale con soldi sicuri: Anna accetta l'offerta finale del Dottore

È un finale da soldi sicuri, perché ci sono ancora in ballo 15 mila, 50mila e 75mila euro. Il Dottore come ultima mossa prova un cambio, Anna quindi inizia il suo ragionamento in merito all'offerta: "Non ho fatto sogni, non ho numeri preferiti, vado a sensazione. Il 16 è il giorno del suo compleanno, sono tentata da questo cambio. Io credo molto nel destino, ho sempre detto quello che mi capita, quello mi porto, voglio mantenere questa cosa". Dopo aver rifiutato il cambio, Anna lascia la palla a Marco: "Da uomo me la prendo questa responsabilità" e chiama il Piemonte che, però, porta via i 75mila euro. Il Dottore richiama per l'ultima offerta propone alla coppia 32.500 euro, il valore atteso del pacco. Anna riflette:

Io penso di averne 50mila, però 32.500 è una bella cifra, ci mettiamo anni prima di metterli da parte, non me la sento di rischiare totalmente, ho questa sensazione e ho paura di tornare a casa e pentirmene. Siccome abbiamo affrontato un matrimonio da poco, abbiamo affrontato tante spese, tante cose, essere qua è un bellissimo traguardo, ne approfitto per ringraziare tutti, siete stati famiglia fin da subito, vi faccio l'in bocca al lupo per le prossime partite, ringrazio tutta la produzione, ringrazio te Stefano. Io accetto l'offerta.

La sensazione di Anna, però, era giusta: nel suo pacco c'erano 50mila euro.