Anita Mazzotta incontra il compagno della madre al GF, lui: “Sei mia figlia, mi prenderò io cura di te”

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 10 novembre, Anita Mazzotta ha ricevuto una visita speciale, quella del compagno della madre, morta lo scorso ottobre. Chiamata in mistery room, è stata costretta al freeze: davanti a lei, dalla porta, è entrato Vincent e non è riuscita a trattenere le lacrime. Insieme hanno regalato un momento che ha commosso tutti gli spettatori, sia in casa che in studio.

L'incontro con Vincent, il compagno della madre

Vincent, il compagno della madre di Anita Mazzotta, è entrato nella casa del Grande Fratello ieri sera per fare una sorpresa alla concorrente. I due stanno facendo i conti con il drammatico lutto, ma possono contare l'uno sull'altro in questo periodo difficile. L'uomo, infatti, ha chiarito con la Mazzotta che "non è sola": nonostante non sia suo padre, ha dichiarato di considerarla come una figlia. "Ciao Nina, dovevo vederti. Sono venuto qua con una letterina. Non mi chiedere scusa. Volevo solo dirti che sei la mia piccolina, sei la cosa più importante che ho. Non sei sola, ci sono io per te. Sarò per sempre la tua spalla, non temere. Non potrò mai sostituire la Raffa, quello che avevi con lei, la complicità, il vostro rapporto era unico e inarrivabile. Ma sappi che ora sei la mia famiglia, sei diventata mia figlia e io mi sento il tuo papà. Non smetterò mai di prendermi cura di te. Siamo una bella famiglia, lo diceva la tua mamma. Sarebbe orgogliosa di te. Ti voglio un bene incredibile", le parole di Vincent che hanno commosso Anita e tutti gli spettatori.

Perché Anita ha chiesto scusa a Vincent in diretta

Anita Mazzotta appena ha incontrato Vincent in mistery room, gli ha chiesto scusa. Il motivo risiede in dichiarazioni da lei fatte nelle ultime settimane, durante alcuni sfoghi in lacrime per la perdita della mamma. La concorrente si era lamentata di sentirsi sola, di non avere nessuno che si sarebbe preso cura di lei una volta finito il programma. Aveva raccontato che alla veglia della madre i conoscenti le chiedevano di prendersi cura di Vincent: "E chi si prende cura di Anita? Ho perso mia madre, come faccio a star dietro a un'altra persona", disse.