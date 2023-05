Angelina Mango a Verissimo: “Wax mi è sempre stato vicino, mi capisce è in linea con la mia testa” Angelina Mango racconta il suo percorso ad Amici22 nella puntata di sabato 20 maggio. La cantante ripercorre i momenti più belli, passando dalla sua passione per la musica alle amicizie nate nella Scuola di Cinecittà, come quella con Wax e Federica.

Nel salotto di Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo dedicata ad Amici, arriva anche Angelina Mango, vincitrice della categoria canto. La cantante ha parlato del suo percorso, delle emozioni vissute in questo lungo periodo, trascorso lontano dai suoi affetti e ha incontrato i suoi punti di riferimento durante il talent: Federica e Wax, per poi concludere la chiacchierata con la sua coach, Lorella Cuccarini.

La finale e l'esperienza ad Amici

Un'esperienza quella del talent di Maria De Filippi che, però, Angelina non immaginava potesse concludersi in questo modo: "Non ho mai pensato a come finisse questo percorso, ero impegnata a pensare al presente, quindi la fine non era contemplata nei miei piani. Quando è arrivata è stata una celebrazione del percorso. Credo di parlare per tutti e quattro, ma siamo andati lì a fare una grande festa, salendo sul palco". Eppure il suo nome è già conosciutissimo e le sue canzoni già hanno fatto migliaia e migliaia di ascolti sulle principali piattaforme, una sensazione strana, con la quale però dovrà farci l'abitudine:

Quando ero dentro non avevo la percezione, sentivo il calore delle persone, ma non avevo capito.Appena sono uscita ho letto tutto quello che mi scrivono, sento di servire a qualcosa e mi dico ma perché? Tutto apposto? Ma funziona.

La famiglia e la passione per la musica

Sin da bambina la musica ha fatto parte della sua vita, ma nonostante fosse una dote naturale, anche sua madre e suo fratello che l'hanno sempre supportata, hanno scoperto un nuovo aspetto di lei:

Sono impazziti, in realtà oltre alla stima artistica che c’è sempre stata tra di noi, sono contenta del fatto di averli stupiti, mia madre mi ha detto non pensavo di potermi stupire del modo in cui canti. Ho sentito tanto, tanto la loro mancanza in questo periodo. La mia mamma è una mia amica, in realtà, io vorrei essere così come lei.

La sua passione si è concretizzata con il tempo, ma la prima volta che ha messo piede in uno studio di registrazione ha capito che quello sarebbe stato il suo mondo:

Mi ricordo questa cosa, che ero in questo studio pieno di luci colorate, c’era tutto quello che mi piaceva, e ho pensato da grande voglio stare qui, perché tutto quello che vedevo mi metteva a mio agio. Infatti gli studi di registrazione mi rendono sempre felice, è stato strano registrare perché ero una bambina, perché stavo lavorando con persone molto brave, mi sentivo al mio posto anche se ero inesperta.

Angelina, visibilmente emozionata, racconta: "È stato il mio lavoro quando ho finito la scuola. Ero una cantautrice ancor prima che gli altri lo sapessero" e parlando del suo disco, Voglia di vivere, dichiara: "Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere le cose negative, perché sono egocentriche, ma di cose positive nella vita ce ne sono un sacco, bisogna vederle".

L'amicizia con Federica e Wax

La scuola di Cinecittà, però, le ha permesso anche di incontrare persone che le sono state accanto e con le quali ha instaurato un rapporto profondo, di amicizia sincera, come quello con Federica:

Le ho regalato la cavigliera del Napoli, volevo darle non so, un braccio, quando è andata via, mi sono stracciata le calze che avevo al serale e le ho dato questa cavigliera che rappresenta l’amicizia, ha un significato importante. Lei mi ha supportato veramente tanto, ogni mattina la andavo a svegliare per andare in palestra insieme, mi è mancata tantissimo quando è andata via, spero di poterla vedere il più possibile, spero che le nostre strade si incrocino il più possibile.

Silvia Toffanin ha preparato una sorpresa per la sua ospite e infatti in studio arriva Federica. Le due si sono abbracciate e tenendosi per mano: "Ci siamo sempre confrontate su tutto, anche sulla musica", anche Federica dice la sua: "È stata una persona importantissima, è vera sempre, è una persona che è capace di starti affianco, di aiutarti nei momenti difficili, poi è pazza, le voglio troppo bene".

Oltre a Federica, però, un altro punto di riferimento è stato Wax, con il quale ha condiviso anche gli ultimi momenti della finale: "Lui c’è stato sempre, nei momenti in cui ne avevo bisogno. Lui mi capiva, mi capisce, è una persona veramente sensibile, è in linea con la mia testa". Una volta rientrato in studio, riguardando le immagini del loro percorso, il rapper dichiara: "Con lei ho sempre cercato di dare la parte migliore di me. Non mi sono mai sentito solo, sono contento che siamo rimasti insieme fino alla fine".

Il rapporto con Lorella Cuccarini

Infine, non poteva mancare l'intervento della sua coach, Lorella Cuccarini che da sempre ha sostenuto la bravura di Angelina: "È arrivata che aveva già un grande talento, ma nel corso di questa avventura ha tirato fuori tutti i colori e le carte che aveva da giocare". La prof di Amici ha sottolineato come ogni sfida fosse stimolante perché ha permesso ad Angelina di cimentarsi in nuovi generi:

Sei molto versatile perché sei credibile sempre. Noi siamo lì per dare assegnazioni che possono essere sfidanti, ma per lei nulla era sfidante. Secondo me è nata una nuova stella nel panorama musicale italiano, se aveva qualche dubbio su quale fosse il suo posto nel mondo, credo che su questa esperienza lo abbia capito. Il pubblico ha bisogno di un’artista come te.

Anche la cantante conferma: "Non poteva esserci cosa migliore per me, per mostrare agli altri, ma anche a me stessa, quello che sapevo fare".