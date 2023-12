Angelica Baraldi: “Vicino a Mirko e Perla per aiutarli, il pubblico non ha capito e mi ha eliminata” Angelica Baraldi rivendica l’assoluta assenza di un interesse di tipo romantico nei confronti di Mirko Brunetti, conosciuto nella Casa del Grande Fratello: “Vicino a lui e a Perla Vatiero per provare a farli riavvicinare ma il pubblico non ha capito e mi ha eliminata”.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelica Baraldi, intervistata durante l’ultima puntata di Casa Chi, nega sia mai esistito un interesse romantico nei confronti di Mirko Brunetti. La donna, ex concorrente del Grande Fratello, sostiene di essere stata spesso presente nel corso dei confronti tra il coinquilino e la ex fidanzata Perla Vatiero per provare a tendere loro una mano e facilitare un riavvicinamento che, alla fine, non c’è stato. Mirko, nel corso dell’ultima puntata del GF, ha chiarito infatti di considerare concluso il rapporto con Perla, almeno sotto il profilo sentimentale. Ciononostante, Angelica sostiene di avere provato ogni strada pur di permettere ai due di ritrovarsi:

Mirko ha fatto un percorso particolare, credo che sia stato unico a differenza nostra. Lui non è entrato per fare una scelta tra Greta e Perla, si è ritrovato in balia degli eventi. Appena ritrovava il suo equilibrio mentale arrivava sempre un evento che lo destabilizzava. L’ingresso di Perla, e loro hanno superato l’imbarazzo dei primi giorni. Appena eravamo sereni con Perla, c’è stata l’uscita di Ciro Petrone, poi la mia – che hanno pesato a Mirko – e infine l’ingresso di Greta. Voglio vedere noi in quella situazione…Qualsiasi cosa fai rechi un danno all’altra. Non mi è piaciuto che l’abbiano criticato. Lui e Perla si guardavano con occhi meravigliosi, c’è tanto sentimento tra loro. Poi lui ha fatto una dichiarazione per chiudere…Secondo lui ha voluto mettere un punto per lei, per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà. Per quello che ho visto io nella Casa c’è tanto sentimento tra i due, io ho sognato in prima persona. Ci ho creduto tanto e ci credo tutt’ora…Li guardi e ti perdi. C’è proprio una magia tra di loro, per me c’è ancora tanto. Magari se ne renderanno conto fuori dalla Casa. Io li amo veramente. Mirko ha deciso di chiudere di nuovo, ma secondo me ha fatto quella dichiarazione per mettere un punto e per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà. Io ero la persona di fiducia di entrambi. Stavo legando molto con Perla, con Mirko eravamo come fratelli. Facevo da collante per farli riavvicinare ma il pubblico ha capito tutt’altro ed è per questo che sono stata eliminata.

Angelica Baraldi su Massimiliano Varrese: “Si è rivelato per quello che è”

Più severo il giudizio espresso a proposito di Massimiliano Varrese che ritiene non sia stato tra i migliori inquilini di questa edizione: “Lui all’inizio era una persona e adesso è tutt’altra. Si è rivelato per quello che è. Con me non è stato onesto né leale. Ha anche recitato nei miei confronti. Se l’è presa con me per delle cose che non stanno né in cielo né in terra forse per nominarmi. Non me l’aspettavo perché all’inizio ci avevo legato tantissimo. È paraguru, soffre di non essere al centro dell’attenzione. Max è andato in tilt e ha creato quella piazzata a pranzo e discutendo con tutti. Non vedeva l’ora che entrasse Monia così adesso può creare qualcosa con lei”.

Angelica Baraldi: “Al GF per risolvere i problemi con mio padre”

Infine, la ex concorrente del GF ha rivelato di essere entrata nella Casa con un obiettivo preciso: “Confesso che l’obiettivo più grande al Grande Fratello era quello di risolvere tutti problemi che avevo con mio padre e la mia famiglia e farmi vedere per come sono. Per adesso l’ho un po’ raggiunto. Dentro la Casa dai tanta importanza ai valori, ai dettagli della quotidianità, ti viene a mancare tutto quindi rivaluti tutti i tuoi rapporti. Ne esci cambiato…”.