Andreas Muller sul serale di Amici: “Lo preferivo prima, quando vedevi un quadro ne parlavi per anni” Il compagno di Veronica Peparini lancia una stoccata all’attuale organizzazione di Amici: “Il serale? Lo preferivo prima. Quando vedevi un quadro, ne parlavi per anni”.

Andreas Muller, lo storico ballerino di Amici, ha detto la sua sull'edizione di quest'anno rispondendo ai fan su Instagram. La domanda è stata molto diretta: "Cosa ne pensi di come è diventato il serale di Amici?". Andreas Muller non ha utilizzato giri di parole: "Lo preferivo prima. Quando c'erano costumi, personaggi, spettacolo, storie e magia. Quando vedevi un quadro e ne parlavi per anni…". Cosa che evidentemente non succede più.

Il messaggio di Andreas Muller

Tra le altre curiosità alle quali Andreas Muller ha risposto, riguardo al suo approccio ai social, il ballerino ha detto: "Li vivo molto più alla leggera. Talento e professionalità non vanno a braccetto con i like. I like sono solo un danno perché punti tutto il tuo essere su un hype che ti renderà finto". Il ballerino torna quindi a rispondere:

Ero più vittima dei social, sicuramente. Oggi posto quello che voglio, dico quello che voglio e non mi preoccupo più dei like perché so che è un'onda, sale e scende e non determina niente per il mio lavoro. Il mio lavoro è valutato sulla qualità di quello che faccio e nel modo in cui lo faccio. Dalla passione l'amore è la professionalità. Per il resto uno dovrebbe postare ciò che si sente di postare e dire ciò che si sente di dire, senza pensare troppo al ‘personaggio' sennò rischi di omologarti. Già accade molto questa cosa. 5 persone su 10 sui social sono identiche. Che paura.

Andreas Muller e l'esclusione di Veronica Peparini da Amici

Lo scorso settembre, Andreas Muller aveva pubblicato un lungo messaggio per commentare l'esclusione di Veronica Peparini dal cast delle insegnanti di ballo di Amici 22: "So cosa provi, tu ami questo lavoro". Il messaggio e la stoccata all'attuale organizzazione di Amici potrebbe avere trovato coltura proprio in questo sentimento di vicinanza nei confronti della Peparini: