Andrea Delogu parla di Luigi Bruno: “È finita, ma ci vogliamo ancora bene”

La conduttrice si racconta e parla della fine della storia con Luigi Bruno a “Da noi…a ruota libera”: “La storia con Luigi è finita con grande affetto. Ci siamo dati tanto, e volevo che sapesse che non l’ho dimenticato”.

Andrea Delogu ha scelto il salotto di Francesca Fialdini per mettere in fila i pezzi di un anno che l'ha vista cambiare pelle, tra la fine di una relazione e la ricerca di un equilibrio nuovo, fatto di danza e consapevolezza. Ovviamente si parla di Ballando con le stelle, esperienza che sta condividendo proprio con Francesca Fialdini, anche lei in gara, ma si è parlato soprattutto della sua relazione con Luigi Bruno, ormai finita.

La storia con Luigi: "È finita con affetto"

A "Da noi…a ruota libera", Andrea Delogu ha raccontato lo stato delle cose con il suo ex: "La storia con Luigi è finita con grande affetto. Ci siamo dati tanto, e volevo che sapesse che non l'ho dimenticato. È stata una relazione che ho voluto difendere, anche nella fine. Oggi fa il tifo per me, e questo dice tutto". Nessuna retorica degli amori impossibili, nessun dramma da reality. Solo la lucidità di chi sa che alcune storie si chiudono non perché qualcosa si è rotto, ma perché è arrivato il momento di farlo.

Le critiche a Ballando con le stelle

Quest'anno la Delogu balla a Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. E con la stessa chiarezza con cui ha parlato della sua vita privata, ha affrontato il tema delle critiche ricevute in gara.

Le critiche? So dove sto andando. Quando firmi per Ballando, firmi anche per la giuria: fa parte del gioco e da vent'anni è uno dei punti di forza del programma. Quando Selvaggia Lucarelli mi ha detto che "rischiavo di essere volgare", l'ho presa come un consiglio, non come un attacco.

La Delogu sa benissimo che il meccanismo di Ballando vive anche di tensioni e confronti, e ha scelto di stare dentro quella dinamica senza lamentarsi.

Il videomessaggio di Renzo Arbore

Il momento che ha scosso la puntata, però, è arrivato con un videomessaggio a sorpresa. Renzo Arbore, maestro e complice di Andrea, ha mandato un saluto che ha il sapore di un riconoscimento vero: "Andrea, sei perspicace, bravissima come presentatrice ma anche come regista. Abbiamo fatto tanto insieme, da Guarda… stupisci alle prime cose del Renzo Arbore Channel". La risposta della conduttrice ha spezzato la leggerezza della conversazione: "Renzo è la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. Mi ha insegnato più lui in due progetti e mezzo che vent'anni di televisione. Con lui impari a stare nel momento, a divertirti e a far divertire. Mi ha voluta e cercata: è stato un privilegio lavorare con lui". Non è retorica. Arbore rappresenta per la Delogu quel tipo di maestro che non ti spiega come si fa, ma ti fa vedere come si sta. E lei lo ha assorbito.