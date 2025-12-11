Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando: “Ho iniziato a stare molto male, avevo la febbre troppo alta”

Andrea Delogu ha raccontato di essere andata in ospedale dopo la puntata dello scorso 6 dicembre di Ballando con le Stelle, quando si è esibita con la febbre a 39 pur di non ritirarsi: “Ho iniziato a stare molto male e mi sono preoccupata”.

Andrea Delogu è tornata a parlare delle sue condizioni di salute, dopo essersi esibita a Ballando con le Stelle con la febbre a 39. La concorrente ha preferito non raccontare la sua situazione perché non aveva intenzione in alcun modo di ritirarsi dalla gara, ormai a un passo dalla finale.

"Quando mi è venuta la febbre quasi a 39, ci ho ballato sopra, ho preso tutte le medicine e ho sudato", ha raccontato nella puntata di Ballando Segreto disponibile da oggi, giovedì 11 dicembre, in cui è apparsa in collegamento con Nikita Perotti. Nonostante non fosse in totale salute, Delogu non ha esitato nemmeno un attimo a scendere in pista e a portare a termine la coreografia. Tuttavia, poco dopo l'esibizione, si è sentita male e ha lasciato solo il suo partner: "Dopo che abbiamo finito di ballare, sono rimasta un po' li ma ero talmente sudata che sono tornata a casa. Ho cominciato a stare molto male e mi sono preoccupata".

Una volta rientrata a casa, visto che le sue condizioni non accennavano a migliorare, ha preferito chiedere aiuto: "Ho chiamato la mia amica e le ho detto ‘facciamo un giro in ospedale per vedere se va tutto bene'. Avevo troppa febbre". Ai medici ha chiesto di "salvarle la vita" così da poter partecipare alla semifinale: "Mi hanno detto ‘scusami, tu non puoi stare sudata, al freddo, con un vestitino'. Ho risposto che altrimenti mi avrebbero squalificato".

"Tutte le fan di Nikita erano preoccupate, si sono chieste se avessimo litigato", ha poi raccontato Delogu a proposito della sua assenza temporanea al fianco del ballerino. "Le porto colazioni e medicine", ha spiegato il ragazzo, che si sta prendendo cura di lei e facendo sempre più parte della sua "famiglia allargata". "Non sapevo che tu fossi ammalata, però ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava, si sentiva che eri strana", le ha confessato Milly Carlucci. "Ho preferito non dirlo. Non potevo ritirarmi. In questi giorni non mi sono mossa, è venuto lui qua a casa", ha concluso Delogu. Il prossimo appuntamento è con la seconda semifinale, sabato 13 dicembre, in attesa di proclamare il vincitore sabato 20 dicembre.