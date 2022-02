Amici, anticipazioni domenica 27 febbraio: tre nuove maglie al serale, ospiti Il Volo Domenica 27 febbraio torna su Canale 5 l’appuntamento con il pomeridiano di Amici. Assegnate nuove maglie per il serale, ospiti della puntata il Volo con un medley in omaggio a Morricone.

A cura di Giulia Turco

Domenica 27 febbraio va in onda uno degli ultimi appuntamenti con il pomeridiano di Amici. A partire dalle 14:00 su Canale 5, si torna tra i banchi del talent di Maria De Filippi per definire la classe che avrà accesso al serale. Tre nuove maglie dorate saranno assegnate. Ospiti della puntata, Il Volo, che stilerà la classifica delle cover e omaggerà il maestro Morricone con un medley in studio. Inoltre, sarà in studio anche Enrico Brignano.

Chi ottiene la maglia domenica 27 febbraio

Le registrazioni di sabato 26 febbraio rivelano che si svolgerà una gara di ballo e che la classifica sarà stilata sulla base dei voti dei ballerini Emanuel Lo, Massimiliano Soldini e Gabriele Rossi e una prova di canto tecnica giudicata dal maestro Pennino. Inoltre Albe vincerà la prova Oreo. Dovrebbero essere tre le nuove maglie assegnate per il serale. Tra i nomi più accreditati di questa puntata ci sono il cantante Luigi, che accontenterebbe i fan della coppia con Carola, e il ballerino Christian protagonista dei recenti scontri tra allievi e professori.

Chi sono gli allievi che hanno già la maglia per il serale

Nella scorsa puntata in onda domenica 20 febbraio, ha ottenuto la maglia per il serale la ballerina Carola Puddu. Prima di lei, si sono garantiti l’accesso alla prima serata già i ballerini Dario e Michele e i cantanti Sissi e Alex. In totale sarebbero previsti 14 accessi al serale, ma ai professori è stata concessa la possibilità di fare qualche aggiunta, qualora ne valga la pena. La data ufficiale d’inizio del serale non è ancora stata comunicata, ma il primo appuntamento dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo. Stando alle anticipazioni, lo studio del serale sarà completamente rinnovato. Tornerà il direttore artistico dello scorso anno Stephane Jarny e tra i giurati dovrebbe esserci ancora Stefano De Martino.