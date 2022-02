Amici 2022 serale, Stefano De Martino torna tra i giudici Stefano De Martino sarebbe già stato confermato nel ruolo di giudice di Amici 21. Al suo fianco potrebbero esserci la cantante Giorgia e l’attrice Giulia Michelini.

A cura di Giulia Turco

Amici 21 ad un passo dalla fase serale. Mentre la sfida tra i ragazzi del talent si fa sempre più agguerrita, il programma di Maria De Filippi scalda i motori per questa nuova edizione pronta a sbarcare nella prima serata del sabato su Canale 5. Presto sapremo chi sono i ragazzi che si aggiudicheranno la maglia per il serale, quale sarà il meccanismo che regolerà le sfide e chi saranno i giudici di questa edizione.

Chi saranno i giudici i Amici 21

Stefano De Martino sarebbe già stato confermato nel ruolo di giudice anche quest'anno. Stando alle indiscrezioni diffuse da Tvblog, il conduttore di Bar Stella, attualmente impegnato in STEP e successivamente in Made in Sud du Rai 2, sarebbe stato richiesto a gran voce da Maria De Filippi, per un ritorno in giuria nella scuola di Amici, il programma che lo ha lanciato come ballerino. Per il momento nessuna conferma, ma tra i nomi si vocifera anche della cantante Giorgia e dell'attrice Giulia Michelini. Due colpacci per Maria che potrebbe sostituire Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto giudici della passata edizione, con una giuria a maggioranza femminile. Conoscendo la padrona di casa. senz'altro le sorprese non mancheranno neanche questa volta.

Quando inizia il serale di Amici

Ancora nessuna data certa, ma il primo serale di Amici dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5, per concludersi poi a maggio inoltrato. Il pomeridiano di domenica 20 febbraio ha rivelato che la ballerina Carola Puddu, nella scuola dall’inizio del programma, ha ottenuto la maglia per il serale. Prima di lei Sissi e Alex tra i cantanti e Dario e Michele tra i ballerini sono già stati confermati come parte del cast protagonista del serale. I riflettori stanno per riaccendersi e i ragazzi sono pronti a giocarsi il tutto e per tutto.