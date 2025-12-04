Amici 25, anticipazioni puntata del 7 dicembre: nessun eliminato, una maglia sospesa e gli ospiti

Oggi, giovedì 4 dicembre, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 7 dicembre 2025, dalle ore 14 su Canale5. Maria De Filippi e i professori di canto e ballo hanno chiamato in studio gli allievi per nuovi compiti, sfide e gare: stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nella puntata registrata oggi nessun allievo è stato eliminato. Ecco le anticipazioni dettagliate e gli ospiti: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Stando alle anticipazioni, nella puntata di Amici registrata oggi, Alessio ha sostenuto la sfida, giudicata da Marcello Sacchetta, e l'ha vinta. Anche Michele ha sfidato una ragazza di nome Caterina: nonostante l'approvazione dei professori per la cantante, l'allievo non è stato eliminato. La sua sfida, per volere di Rudy Zerbi, è stata annullata. La gara di canto si è conclusa con Lorenzo al primo posto, al secondo a pari merito Riccardo e Valentina. Ultimo Plasma, che è finito quindi in sfida. La gara di ballo ha visto primo Alessio, ultimo invece Pierpaolo.

Emiliano ha svolto il compito voluto da Emanuel Lo, al termine della registrazione, e non ha ricevuto la sufficienza: è tornato in casetta con la maglia sospesa. Nel corso della puntata Anbeta e Alessandra Celentano hanno litigato animatamente per Pierpaolo.

Le esibizioni degli allievi

Lorenzo, stando alle anticipazioni, ha cantato La moglie del mio amico, e l'esibizione gli ha permesso di piazzarsi al primo posto. Valentina ha cantato Miss you, Angie Love on the brain. Gard si è esibito con I migliori anni. Stando alle anticipazioni, Flavia ha cantato Concedimi. Elena, invece, What about us accompagnandosi al pianoforte.

Gli ospiti della puntata del 7 dicembre

Nella puntata di Amici che andrà in onda domenica 7 dicembre, dalle 14 su Canale5, saranno in studio Cristiano Malgioglio, chiamato a giudicare la gara di canto e a cantare il suo ultimo brano, Anbeta, Kledi e Francesca Tocca per quella di ballo. L'ospite musicale sarà inoltre Alberto Urso.