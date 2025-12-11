Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: gli ospiti e lo spoiler sulla sfida di Michele

Nel pomeriggio dell'11 dicembre è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 14 dicembre 2025, dalle 14 su Canale5. Gli allievi si sono esibiti davanti a insegnanti e giudici: tra sfide e gare, hanno dato il massimo per mantenere il loro banco nella scuola nel tentativo di conquistare un posto al Serale. Stando alle anticipazioni, Michele ha indossato la maglia classica in puntata: nel daytime di domani, scrive AmiciNews, andrà in onda la sfida lasciata in sospeso la scorsa domenica. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata registrata oggi, che andrà in onda domenica 14 dicembre, stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, gli allievi con la maglia rossa, Giorgia e Plasma, hanno superato la sfida. Alessio ha svolto il compito voluto dalla maestra Celentano e dopo una discussione tra i professori, si aggiudica un voto molto basso, 3. Emanuel Lo ha chiesto a Emiliano di preparare lo stesso compito, contro il volere della Celentano che non intenderebbe "prestare" la sua coreografia. La gara di canto si è conclusa con Caterina al primo posto, Angie all'ultimo. Quella di ballo, invece, si è conclusa con Emiliano primo e Giorgia ultima. Le prossime sfide saranno quelle di Giorgia e Angie, vista la loro posizione in classifica, e Gard e Paola, che si sono offerti.

Le esibizioni degli allievi

Nella puntata registrata oggi negli studi Elios, Caterina ha cantato Nessuno mi può giudicare, Riccardo invece Come è straordinaria la vita. Elena si è esibita con Goodnight moon, mentre Opi Ci vorrebbe un’altra vita. Flavia ha cantato Jaded, Angie invece Espresso. Per la gara di ballo, Pierpaolo ha danzato sulle note di Attacchi di panico, Anna invece ha ballato sul brano Golden Hip hop. Giorgia, arrivata ultima, ha ballato con Francesco sulle note di Carmen.

Gli ospiti della puntata del 14 dicembre

La puntata, stando alle anticipazioni, ha visto diversi ospiti. Maura Paparo e Rebecca Bianchi hanno giudicato la gara di ballo, mentre Orietta Berti e Michele Bravi quella di canto. Carl Brave e Luk3 sono stati ospiti in studio con i loro singoli, Occhiaie e Slalom.

