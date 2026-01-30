Amici 25, anticipazioni puntata del 1° febbraio: un eliminato, le sfide e gli ospiti in studio

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 1° febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler.

Nel pomeriggio del 29 gennaio è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. L'appuntamento sarà trasmesso domenica 1° febbraio 2026, dalle ore 14 su Canale 5, ma con una durata ridotta. Nel talent di Maria De Filippi non mancheranno sfide tra gli allievi, classifiche, giudici esterni e ospiti musicali. Di seguito le anticipazioni di tutto quello che è successo, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Nella puntata di Amici 25 registrata giovedì 29 gennaio, in onda domenica 1°febbraio, ci sarà un'eliminazione. Si tratta di Maria Rosaria, la ballerina allieva di Alessandra Celentano, al suo posto è entrato un ballerino di latino, dopo il giudizio di Francesca Tocca, che ha preferito lo sfidante di Maria Rosaria. La giovane ballerina se ne va, in lacrime, dispiaciuta per non aver sfruttato al meglio l'opportunità nella scuola. Ci saranno, poi, altre sfide quella di Giulia e Kiara, sempre per il ballo, mentre Plasma e Gard si sfideranno per il canto.

Le esibizioni degli allievi

Durante la puntata ci sono le consuete esibizioni degli allievi davanti ai giudici. Ad aggiudicarsi il primo posto in classifica è stata Elena con Castle in the show, mentre per il ballo il primo posto se lo aggiudica Alex che balla con Mattia. Di seguito le classifiche complete per categoria, diffuse da SuperGuida Tv, prima canto poi ballo:

Elena canta Castle in the show Michele e Valentina cantano I don't wanna miss a thing e Don't care Lorenzo canta Che cosa c'è Caterina canta Right to be wrong Riccardo e Angie cantano Tutti qui e Lover in the dark, Plasma Opi canta Colpa di chi Gard canta Recordans

Per il ballo, ecco gli allievi in classifica:

Alex Emiliano Simone Alessio Giulia Kiara

Gli ospiti della puntata del 1° febbraio

Nella puntata di domenica 1° febbraio, in puntata, in qualità di giudici ci saranno Irma De Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo, mentre per il canto saranno in trasmissione Al Bano e Jake La Furia. Non mancheranno, però, ospiti musicali e infatti verrà lasciato spazio a Giorgia che, presentata dal compagno Emanuel Lo, canta il brano Corpi Celesti, per poi presentare il tour che è già iniziato.