Amici 23, scontro tra Lil Jolie e alcuni compagni: “Una pazza vera, lasci la tua me**a in giro” Ad Amici 23 è nato un acceso scontro tra Lil Jolie (Angela Ciancio) e alcuni compagni. Il motivo è stato una una padella sporca in cucina, che ha però portato a galla malumori più profondi. “Pazza, lasci la tua me*a in giro”, hanno detto Holy Francisco e Matthew. Anche Mew si è esposta: “I tuoi capelli intasano il bidet”.

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici 23 cominciano a nascere le prime incomprensioni tra i ragazzi. In particolare, oggetto delle critiche è stata Lil Jolie (Angela Ciancio), che si è scontrata con la sua compagna di stanza Mew e con alcuni degli altri allievi. A far nascere il tutto è stato il pretesto di una padella sporca in cucina, che ha portato a galla malumori più profondi.

I commenti dei ragazzi su Lil Jolie

Matthew, Mew, Holy Francisco e Mida, come si è visto nel daytime del 2 novembre, si sono lasciati andare ad alcuni commenti sulla personalità di Lil Jolie. La cantante, durante la puntata di domenica 29 ottobre, è arrivata al sesto posto e non ha fatto i complimenti a Mew per la prima posizione in classifica. "Guarda che scenata ha fatto perché lei è arrivata prima, manco congratularsi, ho dovuto dirglielo io. Mi ha risposto ‘a me rode il cu*o che sono sesta'. Se ognuno di noi facesse così…", ha commentato Matthew riguardo a quanto successo in puntata. "Angela lo sappiamo che persona è, sinceramente non ci perdo neanche fiato. Le voglio un bene dell'anima però…", ha ribattuto Holy Francisco.

Il cantante si è poi rivolto a Mew chiedendole: "Tu non la digerisci troppo Angela, vero?". Lei ha risposto: "No, ci sono troppe cose che mi infastidiscono. Le voglio bene perché la rispetto come artista e come persona, però va via quando succedono determinate cose, non voglio avere sca**i. Tutte le volte che è arrivata prima, le facevo i complimenti appena potevo perché lo penso veramente". Matthew ha ribattuto con il suo punto di vista: "Io a livelli di intediti ad Angela faccio un cu*o così. Io la vedo forte ma non quanto credono tutti".

Lil Jolie perde la pazienza e discute con i coinquilini

Qualche giorno dopo i commenti dei ragazzi, in casetta è nata una discussione per via di una padella sporca in cucina per tre giorni. Lil Jolie si è infastidita perché nessuno si è assunto le sue responsabilità e ha perso la pazienza, alzando anche i toni: "Non voglio un provvedimento disciplinare per questo". Mida è allora intervenuto: "Fai la brava, non c'è bisogno di fare lo show per una padella". Anche Holy Francisco ha rincarato la dose: "Tu sei la prima che lascia la me*a". La cantante ha risposto: "Mi gira il ca**o. C'è qualcosa di mio? Vaffanc*lo, la prossima volta che c'è un provvedimento faccio i vostri nomi". "Una pazza", ha commentato Matthew.

Nello scontro si è inserita anche Mew, compagna di stanza di Lil Jolie, che ha sottolineato come la compagna lasci sempre le sue cose sporche in giro: "Non ho voglia di litigare, ma non puoi sentenziare su una padella sporca quando in camera nostra ci sono tutti i tuoi sacchetti, le tue stampelle, il bidet si intasa perché ci sono i tuoi capelli in giro. Non ho mai detto niente". La cantante ha risposto: "Se una cosa mi dà fastidio, io purtroppo devo sbraitare".

Lil Jolie si sfoga con la sua vocal coach

Poco dopo lo scontro in cucina, Lil Jolie è andata a lezione con la sua voacl coach. La tensione accumulata poco prima però l'ha bloccata e l'ha fatta scoppiare a piangere. La cantante, con la voce rotta, ha spiegato:

Mi dà fastidio la percezione che gli altri hanno di me. Non so come vengo vista. Per me non arrivare è la cosa che mi fa più male, soprattutto nel canto, perché forse è l'unica cosa che mi fa essere veramente me stessa. Sto riversando tutto questo sulla musica, ma in realtà è questo mio sentirmi spesso incompresa. Presa per pazza perché sbrocco, mi vengono dette cose pesanti che io associo a cose della mia vita.

Il chiarimento tra Mew e Lil Jolie

Lil Jolie è venuta a conoscenza dei commenti che alcuni compagno hanno fatto su di lei, in particolare quelli di Mew. Le due cantanti, anche compagne di stanza, hanno avuto modo di chiarirsi. "Per quanto riguarda i complimenti, a me non frega se me li fai o no", ha spiegato Mew. "Sinceramente mi dispiace, ero presissima da quello che era successo, te li avrei fatti sicuramente", ha ribattuto Angela. Infine Mew ha concluso: "Ti ho detto cose che ti avrei detto anche in altri contesti, poi per me siamo apposto, non c'è niente da dire".