Lil Jolie ad Amici 23 legge in lacrime la lettera della mamma: “Ora finalmente ti senti compresa” Lil Jolie nel daytime di Amici 23 oggi ha letto la lettera scritta dalla mamma per lei. L’allieva non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mi mancano” ha confessato a Mew singhiozzando.

A cura di Gaia Martino

Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, nella casetta di Amici 23 oggi ha ricevuto una lettera dalla mamma. La giovane ha conquistato l'affetto degli insegnanti e dei telespettatori per la sua sensibilità e il suo talento. Nel leggere ad alta voce le parole della mamma, non è riuscita a trattenere le lacrime. Singhiozzando ha abbracciato la sua compagna d'avventura Mew: "Mi mancano".

La lettera per Lil Jolie scritta dalla mamma

Lil Jolie nel daytime di Amici di Maria de Filippi oggi, venerdì 20 ottobre 2023, ha letto ad alta voce la lettera che sua mamma ha scritto per lei. "Ciao tesoro. Sono fiera di te, non sei mai stata la prima della classe e finalmente hai trovato la scuola adatta a te. Sei entrata nella scuola più importante d'Italia, dove ti senti finalmente compresa da persona competenti e speciali. Conosco le tue fragilità perciò ammiro la tua forza nel riuscire a gestirle alla meglio. Il tuo canto emoziona e ti emoziona. Quando ti ascolto perdono tutte le tue marachelle. Quello che mi rende felice è la tua serenità anche se ti costa tanto sacrificio. Ogni conquista ha un sapore più dolce quando si raggiunge con fatica e mettendoci il cuore. Il tuo è immenso. Sei buona, vera e hai un'anima pura. Io e papà saremo sempre dalla tua parte. Questa è una crescita artistica e umana. Siamo orgogliosi di te". La giovane non è riuscita a trattenere le lacrime.

L'abbraccio in lacrime con Mew

Lil Jolie è scoppiata in lacrime e, consolata da Mew, si è lasciata andare ad uno sfogo. "Mi mancano" ha confessato singhiozzando, poi rivolgendosi all'amica si lascia andare ad una dichiarazione d'affetto: "Ti voglio bene". Nella puntata del daytime oggi Lil Jolie ha letto inoltre una comunicazione arrivata in casetta e rivolta a tutto il gruppo di allievi: "Domenica, prima della gara cover, si svolgerà una gara di interpretazione. Voi sceglierete chi parteciperà. Chi vincerà farà guadagnare +1 sul voto della gara cover, l'ultimo della sfida dovrà svolgere una nuova sfida nella puntata successiva".