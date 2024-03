Amici 23: Sarah, Giovanni, Kumo e Ayle conquistano la maglia per il serale Nella puntata di Amici 23 di domenica 10 marzo, sono state consegnate le ultime maglie per il serale. A conquistare il posto tanto ambito per l’ultima fase del talent show di Canale 5 sono Ayle, Lil Jolie, Sarah, Giovanni e Kumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Amici 23 di domenica 10 marzo, continua la sfida degli allievi che si contendono la maglia d'oro per il serale, ne sono rimaste davvero poche e gli allievi tra una sfida e l'altra si giocano la partecipazione all'ultima fase del programma che potrebbe portarli alla vittoria.

La prima gara cover

La prima fase della puntata si è svolta con ballerini e cantanti giudicati da una giuria esterna. Per il canto c'era Diodato, per il ballo invece Nancy Berti e Kledi. Ma le sfide non sono finite, perché i cinque allievi che potranno aggiudicarsi la maglia, sapranno se sono riusciti ad ottenerla solo dopo aver affrontato tutte le esibizioni richieste nella puntata. Infatti continua la gara per Kumo e Giovanni che si contendono la maglia con una seconda sfida di improvvisazione, giudicata da Garrison, che ha ritenuto il ballerino di modern fosse più coinvolto nell'esibizione.

La prova con il maestro Vessicchio

Seconda prova anche per i cantanti, con l'arrivo di Beppe Vessicchio che ha il compito di giudicare gli allievi, chiamati a cantare vari momenti di un brano, in questo caso "La musica non c'è", chiamati dal maestro stesso che ha il potere di far iniziare e terminare una strofa. "È una prova importante, per la sicurezza nei propri mezzi, perché non sempre vi ritroverete in situazioni di comfort" dice il maestro. Finita la prova, Stella e Lil Jolie sono state quelle più apprezzate da Vessicchio.

La scelta di Lil Jolie e l'assegnazione delle ultime maglie

I ragazzi, però, devono continuare ad esibirsi, uno alla volta e dopo Lil Jolie che ha scelto di accettare la proposta di Anna Pettinelli e di volare al serale con la sua squadra, è il turno di Sarah, ascoltata da Lorella Cuccarini. Dopodiché Giovanni si esibisce con tre coreografie. È il momento di Kia che ha cantato per la sua coach due brani, tra cui il suo inedito. A seguire anche Kumo si esibisce per Emanuel Lo, che gli chiede due coreografie. Anna Pettinelli, quindi, chiama Ayle a cui chiede di cantare quattro volte. Infine Nahaze che si è esibita cantando tre canzoni. I ragazzi parlano delle loro emozioni e di cosa significherebbe, prendere la maglia e quindi entrare finalmente al serale.

I professori, quindi, si rivolgono ai loro allievi e Lorella Cuccarini chiama Sarah: "Sei l'emblema della crescita che si può fare in questo programma, volevo capire la gestione che potevi avere dell'ansia, mi hai stupito tantissimo anche qui. Non c'è mai stato un momento in cui tu non abbia desiderato con tutte le forze di avere questa maglia. Ed è ora che tu la prenda, e vada al serale". La coach, poi, parla anche ad un'altra allieva, Kia, dicendole che portarla al serale significherebbe bruciare le sue potenzialità: "Ma potrai candidarti l'anno prossimo, ho parlato con la produzione".

Raimondo Todaro chiama Giovanni: "Ti ho voluto come rappresentate della mia categoria, ho sempre visto un grande talento, con molte cose da Penso che tu abbia molti margini di miglioramento. Noi non partecipiamo solo, andiamo a dare fastidio a tutti" e gli consegna la maglia del serale". Emanuel Lo chiama Kumo: "Mi avevi detto che nei momenti di difficoltà avrei letto la lettera che ti ho scritto a Natale, dove parlavo del tuo carattere. Ho bisogno che tu ci creda, sei l'unico della mia categoria, e quindi sarò breve, vieni a prenderti la maglia".

Infine Anna Pettinelli si rivolge agli ultimi due allievi, Ayle e Nahaze: "Maria lo sa, sto decidendo adesso, perché mi avete messo in difficoltà. Tu sei capace di rompere l'anima stonando, ed è vero, mentre lei è più perfetta e ti prende con il suo movimento. Tu Ayle sei andato via, sei tornato, sei un'anima tormentata e ti ho capito e sei migliorato moltissimo, di questo te ne do merito. Tu Nahaze hai sopportato l'ultimo posto in classifica per queste settimane col sorriso. Siete due combattenti, ma io devo decidere, anche per la mia squadra". A conquistare il suo posto al serale è Ayle.

Il saluto di Nahaze

Visibilmente dispiaciuta per la scelta di Anna Pettinelli, Nahaze ha dichiarato: "Mi dispiace, davvero molto, ma vabbè a questo punto è andata così", nel mentre Maria De Filippi si è avvicinata per dirle: "Il tuo singolo sta andando molto bene, come tutte le cose che farai anche fuori da qui, in bocca al lupo". Intanto, la coach dopo aver abbracciato Ayle è tornata al suo posto e non c'è stato un saluto con la sua allieva che ha lasciato lo studio dicendo ai suoi ex compagni d'avventura: "Spaccate questo serale, mi raccomando".