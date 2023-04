Amici 22, Wax non accetta i giudizi dei giornalisti: “Non me ne frega un ca**o, ma che ne sanno?” Wax non ha accettato in modo costruttivo le critiche che alcuni giornalisti hanno scritto si di lui dopo l’ultima puntata del Serale. “Non me ne frega un ca**o, non capiscono niente”, sono state le parole del cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici, i cantanti rimasti in gara si confrontano per la prima volta con le critiche che arrivano dall'esterno. Radunati in casetta, Maira De Filippi mostra loro le pagelle scritte dai giornalisti dopo le ultime esibizioni al Serale, nella puntata di sabato 1 aprile. Alcuni accettano i commenti in maniera costruttiva, altri invece non riescono a farsene una ragione.

La reazione di Wax alle critiche dei giornalisti

Nella puntata del Daytime di Amici andata in onda oggi, i cantanti hanno avuto modo di leggere le pagelle che alcuni giornalisti, in particolare delle testate Il Giornale e Allmusicitalia, hanno scritto dopo aver visto le loro esibizioni durante l'ultima puntata del Serale.

Tra tutti, Wax è quello che ha reagito in maniera meno costruttiva alle critiche. È stato definito "smarrito" e "sabbia nel letto", per via del suo modo di cantare e del fatto che ultimamente sembri meno sul pezzo rispetto al passato. Al cantante però non interessa il parere dei giornalista e, infatti, risponde in maniera piuttosto brusca: "Dei voti non me ne frega niente. Ma che ne sanno questi? Non capiscono niente. Loro dicono pubblicamente quello che gli pare, lo faccio anche io".

Benedetta prova a far ragionare Wax

La ballerina Benedetta, rimasta nella scuola per accompagnare Mattia Zenzola durante le sue esibizioni, prova a far ragionare il compagno. "Non usare questi toni, sono pareri importanti. Stai dicendo che persone che fanno questo lavoro non sono niente", gli dice nel tentativo di farlo tornare sui suoi passi. Lui però rimane della sua idea: "Che ca**o me ne frega. Con la gente che parla in questo modo, io col ca**o che ci lavoro fuori". "Poi vedremo quando uscirai", ha ribadito la ballerina, spiegando di aver fatto almeno un tentativo nel fargli cambiare idea.