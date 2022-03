Amici 2022, Carola in lacrime dopo il Serale: “Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno” Dopo la seconda puntata del Serale di Amici 2022, la ballerina Carola Puddu è scoppiata in lacrime, presa da un momento di sconforto e dalla paura di uscire dal talent senza riuscire a dimostrare il suo talento.

A cura di Elisabetta Murina

Il Serale di Amici 2022 è entrato nel vivo: dopo due puntate, l'ultima andata in onda sabato 26 marzo, sono quattro in totale gli allievi che hanno dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi. Dopo l'eliminazione di Gio Montana e Alice, questa volta è toccato al cantante Crytical e al ballerino Christian. Con l'avanzare della gara, aumentano anche le preoccupazioni e le paure dei ragazzi. Poco dopo il secondo appuntamento del Serale, la ballerina Carola Puddu ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata in lacrime.

Lo sfogo di Carola

Carola, ballerina della squadra Zerbi-Celentano, dopo la seconda puntata del Serale si è sfogata in casetta con i compagni e, presa dallo sconforto, è scoppiata a piangere. Nonostante l'impegno messo in queste settimane non è comunque riuscita a ottenere un punto da parte della giuria, formata da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, ed è preoccupata di dover presto lasciare la scuola, prima di aver dimostrato le sue capacità.

"Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno, perché comunque quando dai il massimo e non ottieni i risultati è la cosa peggiore", ha detto con gli occhi lucidi rivolgendosi a LDA ed Albe. "Mi sento come se fossi tipo l'anello debole della mia squadra, non riesco mai a dare punti. Non voglio uscire prima di aver dimostrato il lavoro che ho fatto. Se uscissi, lo farei con dei rimpianti", ha poi aggiunto.

Albe prova a consolare Carola

Il suo compagno di squadra Albe ha provato a farla sentire meglio: "Non è il punto durante la sfida che determina la tua bravura". Ma la ballerina non sembra voler sentire ragioni, tanto che ha confidato di sognare spesso la sua eliminazione, magari in una sfida contro Luigi, con cui ha instaurato un bel legame nella scuola, e di ripensare alle parole del maestro Raimondo Todaro: "Io ci penso tanto, anche se un pò mi estraneo dalla situazione. Effettivamente Todaro ha ragione su quella cosa che ha detto, che determinati ballerini stanno meglio in un certo tipo di programmi, forse questo non è il mio luogo in questo momento".