Amici 2022, anticipazioni della prima puntata del serale: Alice Del Frate eliminata Secondo quanto riportano le anticipazioni, Alice Del Frate sarebbe la prima eliminata di Amici 2022. Inoltre, Gio Montana e Christian Stefanelli sarebbero andati al ballottaggio. L’esito è stato comunicato in casetta, dunque scopriremo chi dei due verrà eliminato sabato 19 marzo.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 19 marzo su Canale5. L'esordio della nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi è stato registrato il 17 marzo. Vediamo, dunque, le anticipazioni già trapelate. Secondo quanto sostiene il profilo Twitter AmiciNews, ci sarebbe stata una eliminazione e poi un ballottaggio, il cui responso verrà reso noto solo sabato 19 marzo.

Alice eliminata da Amici 21, Gio Montana e Christian al ballottaggio

Secondo quanto riporta AmiciNews, la prima eliminata dell'edizione 2022 di Amici è la ballerina Alice Del Frate che faceva parte del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. L'allieva era entrata nel cuore degli spettatori, raccontando la sua difficile adolescenza funestata dei disturbi alimentari. Il suo coraggio, ma anche le sue fragilità avevano conquistato Veronica Peparini. Infine, il cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli sarebbero finiti al ballottaggio. Il nome di chi dovrà abbandonare il talent, verrà comunicato in casetta e dunque, gli spettatori lo apprenderanno solo sabato. Non resta che attendere la puntata del 19 marzo per conoscere tutti i dettagli. Intanto, vediamo gli ospiti.

Nino Frassica ed Elisa ospiti

Gli ospiti che impreziosiranno la prima puntata del serale di Amici 2022 sono due volti molto amati dagli spettatori. In studio, infatti, ci sarà Elisa, reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo, dove si è classificata seconda con il brano O forse sei tu. Per lei sarà un ritorno a casa, dato che in passato ha fatto parte del cast del programma in qualità di coach. E poi, spazio alla travolgente simpatia di Nino Frassica, attore che presto rivedremo in tv con la nuova stagione di Don Matteo.

La giuria, i cantanti e i ballerini in gara

La giuria di Amici 21 è la stessa della precedente edizione. Dunque, tornano Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Ecco come sono composte le squadre e chi c'è a capo di ciascun team:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Calma, Gio Montana, LDA e Luigi Strangis, i ballerini Carola Puddu, Leonardo Lini e Michele Esposito (ballerino).

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: i cantanti Albe e Crytical, i ballerini Alice Del Frate, Dario Schirone e John Erik De La Cruz.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: i cantanti Aisha, Alex e Sissi, i ballerini Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Serena Carella.