Amici, Alice Del Frate racconta il suo dolore: “Non mangiavo più, sono finita in ospedale” Lo straziante racconto di Alice Del Frate. La ballerina ha confidato a Veronica Peparini il dolore che si porta dietro sin dagli anni delle elementari.

A cura di Daniela Seclì

La ballerina Alice Del Frate ha confidato a Veronica Peparini il dolore che si porta dietro da anni e che sta provando a superare grazie al ballo. A incoraggiare l'allieva della scuola di Amici a parlare di sé, è stata l'insegnante, che ha rimarcato come percepisca sempre una grande insicurezza da parte sua: "Perché ti succede questo? Cosa ti porta ad avere questa paura, a doverti giustificare?". Alice, allora, si è lasciata andare: "Sono stata male, per l'alimentazione. Mi ha cambiato come persona. Mi ha resa insicura nei rapporti".

Il senso di inadeguatezza e i disturbi alimentari

Alice Del Frate ha spiegato che i disturbi alimentari hanno cambiato il suo modo di essere: "Prima ero leader, movimentavo i gruppi, le persone mi cercavano. Già dalle elementari avevo sempre questa percezione del fisico. Già agli stage di ginnastica, le altre erano proprio filini. C'era un po' di invidia perché ero riuscita a passare ai nazionali. Mi guardavano quando provavo e se sbagliavo, godevano. Questa cosa mi ha mandato nel panico. Non volevo più andare in palestra. Avevo gli attacchi di ansia, non respiravo. Da lì tutto è successo nel giro di due, tre settimane".

Il ricovero e la solitudine nelle ricadute

Il racconto di Alice Del Frate spezza il cuore. La ballerina, infatti, racconta di essere finita in ospedale perché non mangiava più. Si è fatta forza e pian piano è riuscita ad uscire dalla fase più critica, ma quando le è capitato di avere delle ricadute, ha visto sparire le persone accanto a lei: