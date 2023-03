Amanda Lear: “Quando mi spogliai la prima volta per Playboy capirono che non ero bionda” Amanda Lear a tutto tondo ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera. Dagli inizi come cantante, al percorso da conduttrice, ne ha per tutti, da Claudia Schiffer a Simona Ventura, con la sua solita ironia.

A cura di Andrea Parrella

Una pillola settimanale di Amanda Lear in televisione sarebbe curativa e lei lo dimostra ogni rara volta in cui si concede alle telecamere. Come ha fatto in occasione della seconda puntata di Benedetta Primavera, ospite di Loretta Goggi per una breve ma divertente intervista, nel corso della quale ha ripercorso alcuni tra i momenti più significativi della sua carriera. "Ho deciso di fare molta provocazione, scandalo, foto nude – ha detto commentando i suoi inizi – Questa ambiguità ha molto aiutato a rendermi popolare in Italia, perché questo è il Paese delle grandi voci e quella non era la mia qualità. Serviva creare qualcosa di diverso".

Quindi sullo schermo è comparsa la foto di una sua copertina su Playboy: "La prima copertina di Playboy che ho fatto, ero un po' imbarazzata e quindi chiesi che fosse una donna a fotografarmi, non un uomo. Una tedesca che mi ha fotografata completamente nuda, peli e tutto, lì si vedeva che non ero una bionda vera. Però allora andava di moda, tutte le attrici e tutte le cantanti dovevano fare questo genere di foto sexy".

L'aneddoto su Claudia Schiffer

Loretta le propone un gioco, le darà degli spunti e lei dovrà commentare. Compare una foto di Claudia Schiffer e Lear parte in quarta, tirando fuori uno degli aneddoti celebri tratti dalla sua autobiografia: “Claudia Schiffer… Si parlava di fare un film sulla mia vita. Hanno pensato a lei per la mia parte. Le ho dato il libro e mi ha detto “Mi piace il tuo libro, chi te l’ha scritto?” E le ho risposto “Mi fa piacere che ti sia piaciuto, chi te l’ha letto?”.

Da Alba Parietti a Simona Ventura

Si prosegue tirando fuori una raffica di commenti su alcune delle donne di spettacolo più rinomate in Italia. Da Alba Parietti: "Conducevo un programma e avevo una valletta che si chiamava Alba Parietti, ragazza molto bella e intelligente ma come valletta negata". Per arrivare a Simona Ventura, che prende in giro con il suo classico tono: "Simona Ventura una volta ha vinto e con i soldi che ha vinto si è pagata la prima rinoplastica e ha fatto carriera". L'ospitata si chiude con una Cocktail d'amore cantata con Loretta Goggi.