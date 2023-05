Alluvione in Emilia Romagna, Amadeus pensa a uno speciale Affari Tuoi: “Prima serata di beneficenza” Il conduttore starebbe pensando a una serata speciale del programma per destinare i premi in beneficenza, così da aiutare la regione in difficoltà. In trasmissione dovrebbero esserci anche Iva Zanicchi e Nek.

A cura di Andrea Parrella

Una serata su Rai1 tutta dedicata all'Emilia Romagna, dopo gli effetti disastrosi provocati dall'alluvione che ha colpito la regione nei giorni scorsi. È l'idea di Amadeus che, stando a quanto riporta DavideMaggio, ha proposto alla Rai una puntata speciale di Affari Tuoi a scopo benefico dedicata interamente all'Emilia Romagna, adattando il gioco dei pacchi tornato con grande successo in questa stagione televisiva. L'idea, dunque, sarebbe quella di trasformare il montepremi della vincita di puntata in aiuti destinati proprio agli abitanti della regione messa in ginocchio dalla tremenda alluvione.

I possibili ospiti dello speciale Affari Tuoi

Il conduttore non dovrebbe essere solo in questa avventura, visto che al suo fianco dovrebbero esserci alcuni volti del mondo dello spettacolo, in particolare due originari proprio dell'Emilia Romagna. Si tratta di Iva Zanicchi, originaria di Ligonchio e reduce dalla recente avventura di Ballando con le Stelle, e di Nek, conduttore su Rai2 da due stagione con Dalla strada al palco e, a quanto pare, pronto a lanciarsi nell'avventura di Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu. Proprio il cantante, nei giorni scorsi, ha raccontato il dramma che si sta vivendo nella sua regione, andando a spalare fangocome hanno fatto tanti altri volontari.

Speciale Affari Tuoi, quando potrebbe andare in onda

Non è ancora definita la data, né tantomeno il giorno di messa in onda, ma a giudicare dalle notizie, per quanto ancora indefinite, la registrazione, con ogni probabilità, si terrà già il prossimo giovedì per una messa in onda di sabato. La possibile data di destinazione del programma oscilla tra il 27 maggio o il 3 giugno.

Se così fosse, per questo speciale Affari Tuoi tornerebbe a quella che è stata la collocazione nelle due scorse stagioni, quando il format che aveva dominato l'access di Rai1 per anni era stato riproposto proprio nella prima serata del sabato, prima da Carlo Conti e poi da Amadeus. Occasioni non proprio fortunate, a differenza di quanto sta accadendo con il ritorno di Affari Tuoi all'access nelle ultime settimane.