Edoardo Donnamaria dona 4000 euro per l’Emilia Romagna: “La beneficenza non si fa nell’ombra” Edoardo Donnamaria dona 4000 euro in beneficenza agli alluvionati dell’Emilia Romagna e mostra il bonifico su Instagram: “La beneficenza non si fa nell’ombra. È una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza”.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Donnamaria dona 4000 euro agli alluvionati dell’Emilia Romagna e mostra il bonifico tra le sue Instagram stories. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, preparato alle polemiche che il suo gesto avrebbe provocato, ha quindi deciso di spiegare le ragioni – comprensibilissime – che lo hanno spinto a palesare la donazione effettuata e il suo importo. “La beneficenza è una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza”, ha spiegato.

Edoardo Donnamaria: “Già 10 anni fa parlavo di beneficenza”

Per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a mostrare l’importo donato, Edoardo ha condiviso un post che risale a 10 anni fa. All’epoca, più giovane e meno famoso, Donnamaria aveva già parlato dell’importanza di fare beneficenza e della possibilità di farlo senza nasconderlo. “L’espressione ‘la beneficenza si fa nell’ombra’ mi sembra porti dentro di sé sentimenti estremamente contrastanti. […] Sono cresciuto con la certezza che rubare si faccia nell’ombra, toccare il c*** a una ragazza che passa si debba fare nell’ombra, bestemmiare si debba fare nell’ombra. Perché sono cose negative e le cose negative si nascondono”. Un punto di vista che Edoardo mantiene a distanza di 10 anni.

Edoardo Donnamaria: “Perché non faccio beneficenza nell’ombra”

Dopo avere mostrato il bonifico destinato agli alluvionati dell’Emilia Romagna, il compagno di Antonella Fiordelisi ha scritto: “Capisco che se non fai beneficenza perché pensi solo ai ca**i tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene. Voglio aggiungere che se preferisci guardare le storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorno diverso, piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale fallo anche tu. Ma io di sicuro, non sarò mai la testa di ca**o che criticherà perché: ‘La beneficenza si fa nell'ombra’. Gli stupri si fanno nell'ombra, le rapine si fanno nell'ombra. La beneficenza va fatta alla luce del sole perché è una cosa bellissima e il mondo ha bisogno di bellezza”.