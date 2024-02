Alfonso Signorini: “Mi viene da ridere quando Mirko chiede di baciare Perla senza telecamere” Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio5, Alfonso Signorini commenta beffardo la richiesta avanzata da Mirko Brunetti che, in diretta al Grande Fratello, aveva dichiarato che avrebbe baciato Perla Vatiero solo lontano dalle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini commenta beffardo la richiesta avanzata da Mirko Brunetti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello a proposito della privacy desiderata per “concedere” finalmente il bacio della riconciliazione a Perla Vatiero, la ex compagna ritrovata nella Casa di Cinecittà. Benché i due abbiano vissuto la loro storia, la separazione e il ritorno di fiamma in piena diretta tv, prima a Temptation Island e poi al GF, Brunetti, in uno slancio di pudore, si è rifiutato di baciare Perla di fronte alle telecamere nella puntata di ieri. “Lo farò quando saremo da soli”, ha dichiarato per giustificarsi, dopo che già nella Casa aveva scansato i tentativi della ex di baciarlo.

Alfonso Signorini: “Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio”

Nello studio di Pomeriggio5, Signorini, conduttore del reality, ha commentato con una punta di sarcasmo l’improvviso attacco di timidezza di Mirko: “Mi veniva da ridere quando Mirko, ieri sera, diceva che non avrebbe baciato Perla nonostante il pubblico lo chiedesse perché quel momento era solo loro e lo avrebbe vissuto lontano dalle telecamere. D’accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio”. Ancor meno convinta Merlino che ha aggiunto: “Hanno fatto tutto in pubblico”.

Mirko Brunetti: “Torno con Perla ma ci baceremo senza telecamere”

In effetti, è apparsa quantomeno singolare la richiesta di Mirko di baciare Perla, nonostante il ritorno di fiamma in corso, solo una volta che entrambi saranno lontani dalle telecamere. Singolare alla luce del fatto che da circa 8 mesi i due vivono in pubblico la loro storia d’amore, compresa la parentesi vissuta da separati, tra televisione e social network. “Un momento solo nostro”, lo ha definito Mirko. Momento che, tuttavia, ha generosamente condiviso fino a oggi prima di cambiare improvvisamente registro.