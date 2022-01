Alex Belli contro i concorrenti del GF Vip: “Senza un uomo alpha come me, siete solo tappezzeria” Alex Belli ha lanciato alcune stoccate agli attuali concorrenti del Grande Fratello VIP contrari alla ‘presenza’ dell’attore in ogni blocco durante le puntate in diretta dopo la squalifica.

A cura di Gaia Martino

Alex Belli è stato uno dei protagonisti dell'edizione in corso del Grande Fratello VIP e nonostante sia stato squalificato, continua ad esserlo. Ancora oggi il tema più chiacchierato è la sua storia d'amore con Delia Duran, che sembrerebbe prossima ad entrare nella Casa, e la liason con Soleil Sorge. Nelle ultime ore l'ex concorrente ha lanciato diverse stoccate contro i protagonisti attuali della Casa di Cinecittà, suoi ex inquilini: su Twitter ha replicato a tono contro quelli che criticano la scelta di mandare clip e collegarsi con l'attore in puntata anziché dar spazio ai loro percorsi.

La stoccata di Alex Belli

Alex Belli su Twitter si è scagliato contro i concorrenti del GF Vip che criticano la scelta del reality di parlare ancora di lui, anziché dare spazio ad altri. Con un tweet l'attore ha commentato:

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)

Con un secondo tweet ha provocato gli attuali inquilini della Casa, sostenendo che non ci sia alcun personaggio ‘alfa‘, bensì tanti ‘beta‘.

La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!

Il sospetto di molti utenti Twitter è che questa volta le parole di Alex Belli siano legate alla puntata in diretta di questa sera: potrebbero avere il fine di un nuovo blocco dedicato a lui.

La dedica per Soleil Sorge a Capodanno

L'attore per salutare l'anno ha condiviso un lungo video su Twitter titolato: "This is GF Vip '21, alchimie artistiche". I protagonisti della clip sono proprio Alex e Soleil nei momenti salienti del loro percorso nel reality, dall'ingresso in Casa ai primi abbracci, sino ai baci passionali che si sono scambiati in diverse occasioni.

I fan su Twitter credono che il sentimento che lega i due protagonisti del Grande Fratello 2021 sia amore ma nessuno dei due l'ha mai ammesso.