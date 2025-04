video suggerito

Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24: "Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo" Nella scuola di Amici 24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile, Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale. Ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa".

A cura di Elisabetta Murina

Si avvicina la terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 5 aprile. Oltre alla preparazione di brani e coreografie, gli allievi hanno avuto modo di conoscersi meglio e di raccontare il loro vissuto. Come si è visto nel daytime del 4 aprile, Alessia ha scritto una lettera a tema "paura e insicurezze", commuovendosi raccontando la sua storia.

La lettera di Alessia ad Amici 24

Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paura e insicurezze, iniziando a spiegare: "La definizione di me stessa è un ossimoro. Sono semplice ma complessa. Spesso rido di me stessa pensando a quanto sono goffa e cado dalle nuvole. Sono la peggiore distruttrice di me stessa, la mia testa è il mio potere ma anche la mia distruzione, sono costantemente negativa".

La danza è sempre stata il suo punto di riferimento, tanto che quando per un periodo l'ha lasciata, si è sentita vuota e persa:

Ero quella debole. C'è stato un periodo della mia vita in cui sono stata sola, lontana da casa, in una camera al quinto piano con un fornello mobile sulla scrivania, mi lavavo i vestiti nel lavandino, li mettevo ad asciugare nella doccia. Era un periodo di stop dalla danza. Ho raggiunto i miei traguardi perché la determinazione mi ha dato consapevolezza, non per talento.

"Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo"

Per Alessia uno dei temi più delicati e difficili da affrontare riguarda il rapporto con il suo corpo, di cui aveva già parlato leggendo alcune critiche ricevute sui social. Nella lettera, la ballerina ha spiegato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale, ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa. Poi il mio peso è sceso piano piano, ma ci sono state tante salite e ricadute che mi hanno lasciato molte insicurezze".

Oggi però Alessia si sente una persona e una professionista diversa, con più sicurezza e consapevolezza di se stessa: "Non è facile accettarsi e volersi bene, trovare un equilibrio è difficile. Sono chi cerco di essere, il mio corpo è la mia macchina, la mia danza è solo mia anche grazie alla mia fisicità. Sto imparando ad amarmi". Dopo aver sentito le sue parole, in casetta Chiara ha commentato con ammirazione: "Mi meraviglia quanto sia consapevole delle sue debolezze, io sono totalmente in consapevole. Mi ha toccato molto quello che ha scritto".