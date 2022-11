Alessandro Cattelan torna alla conduzione di X Factor a sorpresa, ma solo per pochi secondi Incursione del conduttore all’inizio della puntata del talent del 17 novembre. Presentazione dei giudici e poi Cattelan sparisce, lasciando il palco a Michielin come nulla fosse. Ottima mossa per il lancio del suo spettacolo teatrale, Salutava sempre.

A cura di Andrea Parrella

Pochi istanti, che per i molti fan di X Factor devono essere stati esaltanti, grazie a quell'effetto nostalgia cui nessuno può dirsi immune. Alessandro Cattelan è tornato alla conduzione del talent di Sky per pochi istanti, sostituendo a sorpresa Francesca Michielin nell'apertura della puntata di X Factor di giovedì 17 novembre.

Il conduttore, che ha presentato X Factor ininterrottamente dal 2011 al 2020, è ricomparso sugli schermi degli spettatori di Sky generando un imprevisto effetto dejavu nel pubblico a casa. Uno scherzo, fondamentalmente una trollata, visto che Cattelan non ha spiegato la sua presenza sul palco, di fatto conducendo i primi istanti della puntata come se nelle ultime due edizioni nulla fosse accaduto, presentando i quattro giudici, per poi lasciare il palco alla conduttrice in carica di questa edizione, Francesca Michielin.

Nessuna spiegazione, senza un perché. Fatto sta che in pochi minuti la cosa ha generato scompiglio sui social, con tanti a chiedersi se non si fosse trattato di un'illusione, un sogno, chiamando in causa lo stesso Cattelan che, a completamento di questo scherzo, ha risposto ai numerosi tag su Instagram e Twitter pubblicando un video da casa sua in cui si mostrava con alle spalle un televisore su cui stava andando in onda proprio X Factor. Quindi ha rassicurato tutti, lui a X Factor non c'era.

Cattelan a teatro

Una trovata divertente che è in realtà finalizzata alla pubblicizzazione del suo spettacolo in teatro, al quale accenna proprio nel video pubblicato sui social. Cattelan sarà infatti in giro nei teatri italiani nelle prossime settimane con il suo primo spettacolo dal titolo "Salutava sempre". Cattelan, reduce dall'esperienza in seconda serata su Rai2, ha lasciato X Factor alla fine dell'edizione 2020, dopo ben nove anni al timone del programma. L'anno scorso lo aveva sostituito Ludovico Tersigni, quest'anno è toccato a Francesca Michielin.