Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo parlano d’amore, lui: “Sto vivendo una bella storia” Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono ospiti di Verissimo oggi. I due insegnanti di Amici hanno raccontato del loro percorso nella scuola più famosa d’Italia, poi le confessioni sulla vita privata. “Sono riservata”, le parole della Celentano, “Sto vivendo una bella storia d’amore” ha svelato Rudy Zerbi.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ospiti di Verissimo hanno raccontato del loro rapporto d'amicizia che li lega da tanti anni. "Litighiamo come una coppia ma siamo tanto amici", le parole dell'insegnante di ballo di Amici. Sono definiti dal pubblico i giudici "più temuti": "Siamo duri ma questi ragazzi hanno bisogno di qualcuno che gli dica quando le cose non vanno. Se per far contento il pubblico dici sempre bravi, chi li aiuta a migliorare?", il commento di Rudy Zerbi. "Bisogna insegnare a saper affrontare i no, a saper perdere" ha aggiunto la Celentano. Insieme si sono resi protagonisti di esilaranti guanti di sfida tra i prof: tra le diverse performance, Silvia Toffanin ha ripescato quella sulle note di Furore di Paola & Chiara. Il duo ha lanciato un messaggio ai prof di Amici.

Il messaggio di Paola e Chiara

"Vi abbiamo visto, eravate fantastici. Abbiamo pensato non è che vogliono rubarci il posto proprio ora che siamo tornate? Vi mandiamo un bacio, salutiamo Maria e tutte le persone che lavorano ad Amici e i concorrenti": con queste parole Paola e Chiara si sono complimentate con i prof di Amici per l'esibizione sulle note del loro ultimo brano di successo. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ringraziato le cantanti, poi l'insegnante di canto ha ricordato: "Sono stato il discografico di Paola e Chiara".

L'amore nella vita di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

"Io non cerco, ma non si può dire tutto. C'entra il cambio taglio? Si è vero, si dice così", le parole di Alessandra Celentano riguardo la sua vita amorosa. Stuzzicata da Rudy Zerbi, curioso di sapere chi sia il fortunato uomo che potrebbe aver conquistato il cuore dell'insegnante ha replicato: "Io non ho detto nulla dai, sono riservata". Anche Rudy Zerbi ha raccontato qualcosa sul suo privato, ha rivelato a Silvia Toffanin di essere impegnato sentimentalmente: "Le farfalle sono diventate degli albatros, è un amore che sta crescendo e devo dire che sono proprio felice. Non sono fidanzato ma è una bella storia che sta crescendo, sono contento".