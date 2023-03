Alberto De Pisis e Oriana discutono in diretta al GF Vip, poi fanno pace: “Ci tengo tanto a te” Dopo un altro scontro in diretta nella puntata del 16 marzo del GF Vip, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli fanno pace, lasciandosi alle spalle le tensioni. A far scoppiare la scintilla erano state alcune frasi dell’influencer venezuelana sul coinquilino, riguardanti la loro amicizia.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo un'ulteriore discussione nella puntata del 16 marzo del Grande Fratello Vip, tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis sembra essere tornato il sereno. Già nelle scorse settimane tra i due c'era della tensione: la prima finalista crede che il coinquilino debba uscire perché "troppo stressato".Oriana e Alberto in diretta

Lo scontro tra Oriana e Alberto in diretta

Tra Alberto e Oriana gli animi si accendono di nuovo durante la puntata, quando il concorrente scopre cosa ha detto di lui la coinquilina e rimane ferito, pensando che fossero ormai questioni risolte. "Le frasi che ha detto lì, io vis a vis non me le sono sentite dire. L'amicizia per me è un valore molto importante e non l'ho trovato vedendo quel video", ha detto Alberto. Allora Alfonso Signorini gli ha fatto una domanda diretta: "Oriana per te è un'amica?", lui ha risposto categorico: "Fino a prima che vedessi queste immagini, la reputavo tale. Non me lo aspettavo, mi sento preso in giro, non è questione di malizia". Oriana prova allora a spiegare, ma senza giungere a un punto d'incontro: "Ti dà fastidio quello che la gente dice di te, non è vero che non ti interessa, credi che in amicizia ci si dica solo cose belle., Non capisco niente dei tuoi comportamenti. I miei migliori amici qui dentro sanno che io non dico le cose con malizia".

Il chiarimento dopo la puntata

Dopo la diretta, Alberto ha preso da parte Oriana spiegandole come mai ha avuto una reazione così eccessiva: "Davvero ci tengo tanto a te e lo sai. Solamente vederci così mi ha fatto male e ho reagito in un modo che non è da me. So che queste cose non le pensi". La concorrente annuisce con la testa e si scusa a sua volta per avergli risposto male: i due si abbracciano e si lasciano tutto alle spalle, tornando insieme in salone. "Vedo che persona sei, non voglio che succeda più", conclude Alberto.